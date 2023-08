Usiądź, zanim przeczytasz. Nowy procesor AMD zmiecie konkurencję z planszy

AMD Ryzen Threadripper 7000 ustanowi nowy rekord rdzeni w segmencie konsumenckim

Jeśli pamiętacie czasy, w których królowały jednordzeniowe procesory, a wielowątkowość wprowadzona w ramach technologii Hyper-Threading była nowością, to seria Ryzen Threadripper już od pierwszej generacji może wydawać się wam sprzętem przeznaczonym wręcz do superkomputerów. AMD stworzyło jednak tę serię procesorów specjalnie do użytku w domowych komputerach najbardziej wymagających użytkowników, których wkrótce rozpieści zupełnie nowym poziomem wydajności, wprowadzając na rynek serię Ryzen Threadripper 7000.

Czytaj też: GPU od AMD mogłyby odmienić rynek kart graficznych. Gdybyście tylko je kupowali

Aktualnie najwydajniejszymi procesorami Ryzen Threadripper są te z serii Pro 5000WX, które zadebiutowały przed rokiem najpierw w specjalnych komputerach, a następnie do kupienia już osobno. Ich flagowym modelem jest Ryzen Threadripper Pro 5995X z 64 rdzeniami i 128 wątkami, który może pochwalić się taktowaniem rdzeni na poziomie do 4,5 GHz i 256 MB pamięci podręcznej L3. Jego TDP wynosi z kolei całe 280 watów i jak zapewne już się domyślacie, jego bezpośredni następca będzie znacznie, ale to znacznie potężniejszy.

Threadripper 7995WX 350W SP6 100-000000884

Threadripper 7985WX 350W SP6 100-000000454

Threadripper 7945WX 350W SP6 100-000000887



🥰 pic.twitter.com/xL5zivZsTI — 포시포시 (@harukaze5719) August 12, 2023

Czytaj też: AMD należą się oklaski. Nowy Ryzen rozkłada Intela na łopatki

Z najnowszych informacji wynika, że AMD przygotowuje już 350-watowy model Ryzen Threadripper 7995WX, który to będzie już miał do zaoferowania nie 64, a aż 96 rdzeni ze wsparciem wielowątkowości, co oznacza dostęp do aż 192 wątków. Przypominam, że mowa ciągle o procesorze przeznaczonym na rynek konsumencki, który wprawdzie zalicza się do segmentu HEDT, ale którego może kupić każdy z nas… wydając na nowy komputer pięciocyfrową kwotę. Taki wzrost możliwości (zegary są aktualnie tajemnicą) będzie niestety obarczony wzrostem TDP do 350 watów. Co ciekawe, tym samym poziomem TDP będą też cechowały się procesory Ryzen Threadripper Pro 7985WX i 7945WX.

Na co więc pozwoli taki 96-rdzeniowy potwór AMD na bazie architektury Zen 4, który do działania będzie z pewnością wymagał nowych płyt głównych? Odpowiedź na to pytanie zapewnił już test dzierżącej ten procesor stacji roboczej HP Z6 G5 w programie Geekbench 5, gdzie jego wynik w teście jednowątkowym i wielordzeniowym wyniósł odpowiednio 2095 i 81408 punktów. Innymi słowy, to rekordowy wynik wydajności w tego typu programie wśród wszystkich procesorów do stacji roboczych.

Czytaj też: Darmowe FPS-y w Starfield dla wszystkich. Bethesda dogadała się z AMD

Jeśli z kolei zastanawia was to, do czego można wykorzystać takie procesory, to możecie być pewni, że “typowy gracz” nie wykorzysta go w pełni. Wprawdzie AMD sugeruje, że na Threadripperach można grać, ale tego typu CPU w swoich najbardziej zaawansowanych modelach są aktualnie ewidentnie przesadą w tym zastosowaniu. Ich prawdziwy potencjał dostrzegają głównie ci, którzy mogą zrobić użytek z 8-kanałowego podsystemu pamięci DDR, ponad stu linii PCIe najnowszych generacji oraz oczywiście całej masy rdzeni, które spisują się idealnie w zastosowaniach profesjonalnych lub wirtualizacji.