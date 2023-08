Promocja MSI z okazji powrotu do szkoły – niższe ceny i prezenty

MSI Modern 15 B7M-052PL

Chociaż laptopy MSI większość kojarzy zapewne z maszynami dla graczy, to MSI Modern 15 B7M-052PL jest przeznaczony dla użytkowników, którzy grać będą co najwyżej sporadycznie, lecz potrzebują maszyny wydajnej i oszczędnej. Pod względem specyfikacji model ten posiada parametry zbliżone do tzw. „laptopa dla czwartoklasisty” lub lepsze – dysk jest podobnej wielkości, lecz procesor AMD Ryzen 7 7730U zaoferuje większą wydajność, a 16 GB pamięci zdecydowanie dobrze wpłynie na płynność pracy.

Matowy ekran FullHD o przekątnej 15,6″ współpracuje ze zintegrowaną grafiką Radeon, najwydajniejszą w tej klasie urządzeń. Laptop jest lekki (1,75 kg), ma bogaty zestaw złącz na każdą okazję, a akumulator można naładować dowolną ładowarką USB-C zgodną z Power Delivery. Wysoką trwałość wykonania obudowy gwarantuje militarny certyfikat MIL-STD-810G.

Laptop jest dostępny w ofercie promocyjnej „Back to School” wraz z myszką Prestige M96 i torbą w cenie niższej o 200 zł.

MSI Cyborg 15 A12VE-017XPL

Następny model w promocji to już pełnoprawny sprzęt do gier. Nieco słabszy, ale wciąż bardzo wydajny procesor Intel i5 12 generacji współpracuje z 16 GB rozbudowywalnej pamięci RAM oraz szybką grafiką GeForce RTX 4050, która dzięki nowoczesnym technologiom skalowania obrazu i generowania klatek DLSS3 jest w stanie poradzić sobie nawet z bardzo wymagającymi produkcjami. Wyjątkową płynność obrazu zapewnia natomiast ekran o rozdzielczości FullHD i odświeżaniu 144 Hz. Wygodną pracę zapewni podświetlana na niebiesko pełnowymiarowa klawiatura, a zabawę wydajny układ chłodzenia, dzięki któremu nawet podczas intensywnej zabawy laptop się nie będzie przegrzewał i obniżał wydajności.

Maszyna z silnym procesorem i wydajną grafiką nie będzie oczywiście biła rekordów czasu pracy na akumulatorze – jej zadanie jest zupełnie inne i pełen potencjał rozwinie po podłączeniu do zasilania. Mimo niewielkiej wagi (1,98 kg) i gabarytów, producentowi udało się także wyposażyć sprzęt w parę przyzwoitych głośników stereo o mocy 2 x 2 W.

MSI Cyborg 15 A12VE-017XPL to maszyna do gier, ale dzięki swoim parametrom jest niezwykle uniwersalny i zdolny do poradzenia sobie z każdym zadaniem. Rezerwa mocy jest znaczna i powinna zagwarantować możliwość nauki i zabawy przez najbliższych parę lat.

Z okazji powrotu do szkoły cena laptopa została obniżona o 200 zł, a do zestawu został dołączony wygodny plecak.

MSI Katana GF76 12UC-414XPL

Poszukując komputer do nauki i rozrywki najczęściej sięgamy po laptopy z ekranami 15,6″. Znacznie rzadziej wybór pada na maszyny większe. A co, jeśli zależy nam właśnie na jak największym ekranie, bo planujemy oglądać filmy albo oddać się szeroko rozumianej kreatywności? W ofercie MSI znajdziemy model Katana GF76 12UC-414XPL, wyposażony w wyświetlacz IPS FullHD o przekątnej 17,3″, odświeżany z częstotliwością 144 Hz.

Taki ekran zapewnia znakomitą płynność obrazu podczas pracy i zabawy, nic zatem dziwnego, że komputer został wyposażony wyposażony w bardzo wydajny, 10-rdzeniowy procesor Intel i7 12 generacji oraz szybką kartę graficzną GeForce RTX 3050. Na start maszyna wyposażona została w 8 GB pamięci operacyjnej, którą w razie potrzeby można zwiększyć aż do 64 GB, by zapewnić coraz bardziej wymagającym grom i aplikacjom odpowiednią przestrzeń do pracy, a komputerowi długowieczność.

Duża obudowa pozwoliła na umieszczenie wewnątrz odpowiednio mocnego układu chłodzenia, ale także na zabudowanie przyzwoitych głośników – MSI Katana GF76 12UC-414XPL poradzi sobie z dźwiękiem przestrzennym i muzyką bez konieczności sięgnięcia po słuchawki.

MSI Katana GF76 12UC-414XPL dostępny jest w promocji z plecakiem, w cenie obniżonej o 100 zł.

MSI Prestige 14 Evo A12M-091PL

Była maszyna duża, to teraz czas na małą, a dokładniej na klasycznego ultrabooka. Jak przystało na tę kategorię sprzętu, mamy do czynienia z urządzeniem lekkim (1,29 kg) i poręcznym, ale z dobrym czasem pracy na baterii. Skupienie się na mobilności nie oznacza jednak tego, że braknie wydajności – wręcz przeciwnie. Sercem Prestige jest 14-rdzeniowy procesor i7 12 generacji współpracujący z 16 GB pamięci operacyjnej. Ponieważ sprzęt nie jest przeznaczony do grania, za generowanie obrazu odpowiedzialny jest oszczędny układ zintegrowany, wyposażony jednak w pełen zestaw sprzętowych kodeków przydatnych do odtwarzania multimediów i tworzenia video. Nie zabrakło też najnowszych wersji standardów Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Małe rozmiary niezbędne do zapewnienia mobilności nie pozwoliły na zbyt rozbudowany zestaw portów, są to jednak bez wyjątku porty najnowocześniejsze, w tym aż dwa bardzo szybkie złącza Thunderbolt 4/USB 4, których można używać do ładowania akumulatora. Aluminiowa konstrukcja zapewnia trwałość nawet przy niedelikatnym traktowaniu w szkolnym czy studenckim plecaku, a wydajna bateria pozwala na długą pracę podczas zajęć bez konieczności sięgania po zasilacz.

MSI Prestige 14 Evo A12M-091PL jest ultrabookiem o bardzo dobrym standardzie wykonania, ale zarazem atrakcyjnie wycenionym. W promocji Back to School można go nabyć taniej o 400 zł, w komplecie z torbą i myszką.

MSI Stealth 14 Studio A13VG-039PL

Ostatnia maszyna z trudem mieści się w kategorii „sprzęt dla ucznia” – ale już dla studenta będzie jak znalazł. Studenta wymagającego, dodajmy. MSI Stealth 14 Studio A13VG-039PL jest bowiem niewielką mobilną stacją roboczą z ekranem 14″ o rozdzielczości QHD+, znakomitym odwzorowaniu kolorów (100% DCI-P3) i bardzo szybkim odświeżaniu 240 Hz. Sercem tego potwora jest 14-rdzeniowy procesor Intel i7-13700H, który współpracuje z 32 GB pamięci operacyjnej (można ją podwoić) i kartą graficzną GeForce RTX 4070. MSI Stealth 14 Studio A13VG-039PL jest lekki, waży zaledwie 1,7 kg, lecz zapewnia ogromną wydajność, wystarczającą do obsługi nawet najbardziej zaawansowanych gier, lecz przede wszystkim doskonale sprawdzającą się przy pracach kreatywnych, związanych z obróbką obrazu i modelowaniem 3D – każdy student politechniki doceni oferowane przez MSI Stealth 14 Studio A13VG-039PL możliwości.

Maszyna ma niewielki, ale dobrze przemyślany zestaw portów – w tym jeden port USB 4 / Thunderbolt 4 do współpracy z najbardziej wymagającymi peryferiami. Akumulator natomiast i czas pracy są tu drugorzędne – komputer podczas pracy na najwyższych obrotach pochłania ogromne ilości energii i by cieszyć się maksymalną wydajnością, wymaga podłączenia do zasilania. Z drugiej strony mamy tu ogniwo o pojemności 72 Wh, więc przy pracy biurowej i przeglądaniu Internetu jest w stanie bez problemu pracować kilka godzin z dala od ładowarki.

Stacje robocze nigdy nie były tanie, lecz MSI Stealth 14 Studio A13VG-039PL wyceniony jest rozsądnie. W ramach promocji Back to School można go kupić o 1000 zł taniej, w komplecie z plecakiem i kodem na grę do serwisu Steam.

To nie koniec promocji

Poza wyróżnionymi pozycjami promocja Back to School obejmuje znacznie więcej maszyn. Coś dla siebie znajdzie tam zarówno młody człowiek z podstawówki, dla którego często będzie to pierwszy własny sprzęt, jak i doświadczony licealista lub wymagający student uczelni wyższej. Promocja trwa od 21 sierpnia do 8 października, zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych.