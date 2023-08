Przenieś numer do Plush i nie płać za abonament nawet przez 3 miesiące

Wakacje się skończyły i tylko dni dzielą uczniów od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla rodziców to czas wielkich wydatków, do których zwykle dorzucić trzeba opłaty za telefon – sam sprzęt i abonament trochę przecież kosztują. Dlatego w tym gorącym dla portfeli okresie można trafić na sporo interesujących promocji, takich jak ta, przygotowana przez Plusha.

3 miesiące odpoczynku od abonamentu dla przenoszących numer do Plusha

Ofertę przygotowano dla osób przenoszących numer od innego operatora i co najważniejsze, dotyczy tylko abonamentów na 24 miesiące za 25 zł/mies., 30 zł/mies. (20 zł/mies. przez rok), a także 50 zł/mies. Decydując się jednak na którąś z tych opcji, przez pierwsze trzy miesiące nie będziecie ponosić żadnych kosztów abonamentu, a zaoszczędzone pieniądze możecie przeznaczyć na coś innego. Warto też wspomnieć, że jeśli przeniesiecie do Plusha kilka numerów, na każdym z nich dostaniecie rabat. W każdej z tych opcji dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego paczkę internetu od 15 GB do nawet 30 GB, w zależności od wybranego abonamentu.

Widać też, że Plush kieruje swoją ofertę do młodych, bo Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie zużywają transferu, więc bez przeszkód można kontaktować się ze znajomymi bez obaw o pakiet danych. A skoro już przy internecie jesteśmy – użytkownicy Plusha mogą korzystać z najszybszego internetu 5G w Polsce dostarczanego przez sieć Plus.

Jeśli szukacie też nowego sprzętu, tutaj również Plush ma kilka ciekawych propozycji. Przede wszystkim, wciąż można skorzystać z promocji „dwa urządzenia w cenie jednego”, jednak trzeba pamiętać, że ta opcja obowiązuje tylko podczas wybierania nowego numeru lub przedłużania obecnej umowy na czas określony. Kupując Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB lub Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB w prezencie dostaniemy Xiaomi Redmi A2 2/32GB.

Dla fanów Samsunga też coś przygotowano. Od 3 września wybrane modele producenta dostępne będą w niższej cenie. Decydując się na zakup najnowszych składaków – Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5, można zaoszczędzić nawet do 600 złotych. Przy okazji przygotowano też prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds2 Pro, ale tu należy pamiętać, by aktywować smartfon do 10 września oraz do 17 września wypełnić specjalny formularz dostępny w aplikacji Samsung Members.