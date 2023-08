Sony A95L trafia do Polski. Najdroższy telewizor to najlepszy telewizor?

Sony A95L, czyli telewizor naj… pod każdym możliwym względem

Występujący w trzech rozmiarach – 55, 65 i 77 cali Sony A95L to telewizor z ekranem QD-OLED. Czyli warstwę i tak bardzo dobrego panelu OLED o rozdzielczości 4K pokryta dodatkowa warstwa kropek kwantowych, która jeszcze bardziej poprawia jakość wyświetlanych kolorów. Sam panel QD-OLED to produkcja Samsung Display, a za odpowiednie dobranie parametrów obrazu odpowiada procesor Cognitive Processor XR. Procesor zajmuje się też działaniem dodatkowych technologii, takich jak XR Color, XR Contrast, XR Clarity i XR Motion. Wszystko po to, aby obraz był możliwie jak najbardziej płynny, a do tego mamy też XR Clear Image oraz XR Upscaling, co ma przełożyć się na efektywne podbicie rozdzielczości treści niskiej jakości, nawet z 720p do 4K.

Telewizor może też pochwalić się rekordową jasnością, choć Sony nie chwali się konkretnymi liczbami, mówiąc jedynie, że panel jest jaśniejszy, niż w przypadku poprzednika A95K. Możemy więc liczyć na wyniki rzędu 1500-2000 nitów. Na wyposażeniu nie zabrakło trybów obrazu, w tym IMAX Enhanced, Bravia Core Adaptice oraz Netflix Adaptive, co dopasowuje parametry wyświetlania tak, aby treści były efektowne, ale też najbardziej zbliżone do oryginału.

Oczywiście pominięci nie mogli zostać gracze i do trybu gry (wraz z nowym paskiem opcji) dołączają dwa nowe tryby z obrazem dostosowanych do gier FPS oraz RTS. W graniu w gry przydatny może okazać się tryb Multi View, pozwalający umieścić dwa obrazy obok siebie, czyli np. rozgrywkę oraz poradnik.

Sony A95L to również dźwięk w technologii Acoustic Surface Audio. Dźwięk jest generowany przez drgania matrycy telewizora i dodatkowo jest to realizowane kierunkowo. Czyli jeśli na ekranie mamy dwie głowy, a mówi prawa, usłyszymy jej głos docierający z prawej strony ekranu. W sumie zostały tu zamontowane cztery głośniki, dwa o mocy 20 W i dwa o mocy 10 W. Miałem okazję usłyszeć możliwości dźwiękowe Sony A95L i nie ukrywam, to naprawdę robi wrażenie i to pomimo tego, że telewizor był ustawiony w stosunkowo dużym pomieszczeniu.

Na koniec dodajmy, że Sony A95L ma podświetlany pilot Bluetooth, który można wyszukać, wybierając odpowiednią opcję za pomocą przycisków sterowania na telewizorze. Pilot zacznie wówczas wydawać piszczące dźwięki. Do tego podstawa telewizora jest regulowana. Możemy go ustawić praktycznie na samej dolnej krawędzi, albo podnieść nóżki jeśli chcemy skorzystać z soundbara. W wersji 77-calowe mamy możliwość skorzystania z podstawy umieszczonej centralnie.

Sony A95L ma być najlepszym telewizorem na rynku, a na pewno nie jest najtańszym

Sony nie ukrywa, że model A95L ma być najlepszym telewizorem na rynku i poniekąd tym jest podyktowana jego cena. Tanio nie jest. Za wariant 55-calowy trzeba będzie zapłacić 15 tys. zł, za 65-calowy 18 tys. zł, a 77 cali to wydatek 26 tys. zł. Sprzedaż regularna ruszy 24 września, a w ramach przedsprzedaży do telewizora dostaniemy soundbar Sony HT-A5000 o wartości 3199 zł.