Sony PlayStation Portal – to tylko pad z ekranem, czy może coś więcej?

Sony PlayStation Portal, czyli pad z ekranem

PlayStation Portal wygląda jak Pad Sony Dual Sense, przedzielony ekranem. Układ przycisków urządzenia jest bliźniaczo podobny, z tą różnicą, że mamy tu włącznik i regulację głośności na górnej krawędzi, port USB-C na dole razem z gniazdem Jack 3,5 mm i… ekran ze zmieniającymi barwę w zależności od sytuacji paskami LED po bokach. Odczucia ze sterowania mają być identyczne jak w przypadku kontrolera Dual Sense, wliczając w to adaptacyjne triggery.

Wyświetlacz jest duży i ma przekątną aż 8 cali. Wyświetla obraz w rozdzielczości FullHD, ale tylko w 60 klatkach na sekundę, Na ekranie możemy korzystać z wirtualnych touchpadów, które są wyświetlane w rogach ekranu.

PlayStation Portal służy do grania na PlayStation 5 bez konieczności używania telewizora. Rozgrywka jest strumieniowana z konsoli na kontroler z ekranem, więc jej płynność będzie zależna od jakości Internetu. Osoby, które miały już okazję sprawdzić możliwości PlayStation Portal mówią, że przy dobrym połączeniu różnicy w graniu na kontrolerze, a telewizorze, poza oczywistymi różnicami w wielkości i jakości ekranu, praktycznie nie ma. Sama płynność rozgrywki ma być znacznie lepsza niż w dotychczasowych usługach strumieniowania gier Sony i w sumie trudno się temu dziwić. W końcu mamy tu dedykowane do tego urządzenie, więc powinno działać lepiej.

Póki co nie mamy informacji o tym, czy kontroler i konsola muszą być podłączonej do tej samej sieci Wi-Fi, czy na Portalu można będzie grać z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Producent na swoim blogu pisze, że chodzi o urządzeniu dla graczy w gospodarstwach domowych, więc raczej o graniu na odległość będzie można zapomnieć. Wiemy natomiast, że Sony rekomenduje podłączenie konsoli do routera za pomocą kabla ethernetowego.

PlayStation Portal nie będzie drogi. Chyba… To zależy?

PlayStation Portal będzie kosztować 199,99 dolarów, 219,99 euro lub 199,99 funtów, w zależności od rynku. Możemy śmiało zakładać, że polska cena wyniesie ok 1000 zł. Przy zagranicznych zarobkach, to nie jest dużo, ale 1000 zł za dodatkowego pada, pomimo jego bardzo ciekawych możliwości, dla wielu osób może być barierą trudną do przeskoczenia.

Przedsprzedaż Sony PlayStation Portal ma ruszyć wkrótce, więc zapewne również wkrótce poznamy polską cenę urządzenia oraz dalsze szczegóły dostępności.