Superżołnierze USA już tu są. Widzą w ciemności, a komputer pokazuje im to, co nie istnieje

Zestaw IVAS 1.2 już w rękach Armii USA. Oto przepis, jak z żołnierza zrobić superżołnierza

Armia USA doczekała się dostawy pierwszych 20 prototypów zestawów IVAS 1.2, czyli wyjątkowego technologicznego połączenia w nowej, poprawionej wersji, które ma za zadanie zwiększyć znacznie możliwości żołnierzy, zapewniając im przewagę na polu bitwy. Ta najnowsza wersja Integrated Visual Augmentation System, czyli urządzenia rzeczywistości mieszanej opracowywanego przez armię amerykańską we współpracy z firmą Microsoft, została stworzona w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej i zdolności bojowych żołnierzy.

Czytaj też: Oczy świata skierowane na USA. Uruchomili reaktor atomowy, który chciałaby mieć nawet Polska

Względem poprzednich wariantów IVAS 1.2 ma nową obudowę, niższy profil wyświetlacza heads-up (HUD), ulepszony czujnik słabego oświetlenia oraz ulepszenia oprogramowania w celu zwiększenia niezawodności i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Innymi słowy, na papierze to znacznie ulepszony oryginał, ale podobnie jak poprzednie wersje, IVAS 1.2 został zaprojektowany tak, aby poprawić żołnierzom umiejętność widzenia, nawigacji, komunikacji i podejmowania decyzji.

Nie jest to owoc ledwie kilku miesięcy prac, bo IVAS 1.2 jest wynikiem 5-letniej już współpracy między armią amerykańską a firmą Microsoft. Trudno jednocześnie nazwać ten sprzęt “fikuśnymi goglami do rzeczywistości rozszerzonej”, jako że jest to raczej platforma, którą można zintegrować z innymi systemami i czujnikami. Co ciekawe, nie jest to produkt stworzony od podstaw, jako coś zupełnie nowego, bo IVAS opiera się na zestawie słuchawkowym Microsoft Hololens 2, a więc komercyjnym systemem rzeczywistości rozszerzonej.

Czytaj też: Pogromcy okrętów w lotnictwie USA. Tak uzbrojone bombowce B-1 będą siłą nie do zatrzymania

Jak więc IVAS 1.2 działa w swojej wielkiej misji poprawiania świadomości sytuacyjnej? Najważniejsze elementy tego systemu obejmują wyświetlacz HUD, komputer, radio oraz zasilający to wszystko akumulator. Główną rolę odgrywa w nim właśnie wyświetlacz HUD, który rozszerza wizję żołnierza, wyświetlając mu “przed oczami” obrazy z czujników termicznych, celownik broni, kompas, a nawet to, co widzą aktualnie inni żołnierze w danym oddziale.

Czytaj też: Uwolni lotnictwo USA od największego ograniczenia. Ten samolot będzie rewolucyjny

Właśnie dzięki temu żołnierz z IVAS 1.2 staje się istnym superżołnierzem, który może widzieć w ciemności, przez dym czy przez mgłę, mieć ciągły podgląd na mapę, pozycję swoich kompanów i kompas czy przysłuchiwać się informacjom nadawanym przez dowództwo oraz innych żołnierzy. O ile to wszystko jest już możliwe od lat, to IVAS 1.2 wyróżnia się po prostu tym, że wprowadził to do jednego zintegrowanego “pakietu” i dlatego właśnie armia USA po otrzymaniu pierwszych 20 prototypów teraz planuje dogłębnie je przetestować.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!