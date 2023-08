Cenisz sobie wolność wyboru? Sprawdź światłowód Play, z krótką umową i niską ceną

Światłowód Play z umową na 9 miesięcy już od 30 zł miesięcznie, a do tego Netflix przez 2 miesiące za darmo

24-miesięczna umowa to dla wielu osób, zwłaszcza młodych, zdecydowanie za długo. Studiując czy ucząc się, nie mamy pewności, że przez tak długi czas będziemy mieszkać w jednym miejscu. Może też za rok coś się zmienić, pojawi się atrakcyjniejsza opcja i co wtedy? I tak jesteśmy uwiązani wiele miesięcy i nic nie możemy z tym zrobić. Dlatego oferta światłowodu Play wydaje się tutaj świetnym wyborem, bo operator oferuje umowę nawet na jedyne 9 miesięcy, a po tym czasie można korzystać z usługi, przechodząc na czas nieokreślony, przedłużyć abonament albo po prostu zrezygnować. Wszystko zależy od klienta.

Jak już wspomniała, jest to oferta światłowodu i sieć oferuje nam tutaj internet o prędkości od 300 Mb/s do 5 Gb/s. W zależności od tego, kto i w jaki sposób będzie z niej korzystał. Każdy bowiem ma różne potrzeby, więc dobrze jest, gdy można dostosować ofertę bardziej pod siebie. Niezależnie jednak, czy będziemy korzystać z tego internetu sami, czy razem ze współlokatorami lub rodziną, Play zapewni wam płynny dostęp do sieci. Najbardziej wymagający (w wybranych lokalizacjach) mogą natomiast wybrać opcję internetu z prędkością aż do 5 Gb/s z 2 miesiącami gratis w umowie na 12 miesięcy, to idealne rozwiązanie, gdy z sieci korzysta się na wielu urządzeniach, pobiera duże pliki czy gra online.

Play zdaje sobie też sprawę, że nowy rok szkolny czy akademicki to nie tylko nauka, ale też rozrywka. Dlatego by umilić powrót do obowiązków po wakacjach, przygotował miły prezent w postaci 2 miesięcy darmowego dostępu do Netflixa. Oczywiście po tym czasie trzeba już będzie za platformę płacić, o ile wcześniej z niej nie zrezygnujemy. Tak czy inaczej, to fajna opcja dla każdego, kto nie lubi jesieni i woli posiedzieć w domu, nadrabiając filmowe czy serialowe zaległości.

Oferta światłowodu Play ma jeszcze jedną i to chyba najważniejszą zaletę – niską cenę. Nie trzeba będzie martwić się o kondycję domowego budżetu, bo miesięczny koszt (dzięki rabatowi dla klientów usług komórkowych Play) wynosi już od 30 zł. Cena różni się jednak w zależności od tego, jaką prędkość internetu wybierzemy – pamiętajcie o tym!