Tani telefon nie musi być nudny. Za 999 zł nic ciekawszego nie kupisz

Tecno przedstawia nowość w popularnej serii Spark 10: Edycja Magic Skin

Tecno to dość świeży gracz na polskim rynku, więc nie każdy może być jeszcze zaznajomiony z tą marką. Za granicą jednak jego modele – przystępne cenowo o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny – cieszą się dużą popularnością. Tym razem firma wprowadza do swojej oferty w naszym kraju modele Spark 10 w edycji Magic Skin, które powinny każdego zachwycić swoim wyglądem. Jeśli szukacie budżetowego modelu, ale lubicie efektowny design, to te urządzenia zdecydowanie powinny was zainteresować.

Producent wykorzystał ekoskórę o przyjemnej, lekko chropawej teksturze, która nadaje smartfonom o wiele droższego wyglądu. Jest też niezwykle trwała, nie widać na niej odcisków palców, a czyszczenie takiej obudowy jest bardzo proste. Materiał zapewnia również świetną odporność na pot, korozję i promieniowanie UV, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć pewność, że ich smartfon poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Podstawowy Spark 10 w wariancie Magic Skin Orange sprawdzi się u osób, które lubią się mocno wyróżniać. To naprawdę efektowny i rzucający się w oczy kolor. Spark 10 Pro Lunar Eclipse jest bardziej stonowany, postawiono tutaj na srebro i czerń, a całość zdecydowanie nie wygląda jak urządzenie za mniej niż 1000 złotych. A jednak.

O tym należy pamiętać, bo oba modele to budżetowce, więc ich specyfikacja nie robi ogromnego wrażenia. Zapewnią jednak wszystko, czego powinniśmy oczekiwać od smartfona.

Model podstawowy wyposażono w 6,6-calowy ekran o rozdzielczości HD i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Helio G37 w połączeniu z nawet 16 GB pamięci RAM (dzięki rozszerzeniu 8+8 GB). Do tego mamy 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator 5000 mAh też jest dużym plusem, choć niektórych może nieco rozczarować ładowanie 18 W. Niestety, gdzieś trzeba było pójść na ustępstwa. Czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem bocznym. Warto jeszcze wspomnieć, że do dyspozycji dostajemy tu 50-megapikselowy aparat z podwójną lampą błyskową, a także 8-megapikselową kamerkę do selfie, również z dwiema lampami błyskowymi.

Tecno Spark 10 Pro dostał nieco większy, bo 6,8-calowy ekran o wyższej rozdzielczości FHD+, ale tu również dostajemy częstotliwość odświeżania 90 Hz. Smartfon napędzany jest przez układ Helio G88 w takiej samej konfiguracji, co model Pro. Również akumulator i ładowanie pozostało takie samo, podobnie jak aparat główny. Oba modele różnią się jednak aparatem do selfie. W Spark 10 Pro znajdziemy bowiem 32-megapikselową kamerkę, także z podwójną lampą błyskową. Warto też wspomnieć, że zarówno Spark 10, jak i 10 Pro działają pod kontrolą Androida 13 z nakładką HiOs.

Ile kosztują smartfony Tecno Spark 10 w edycji Magic Skin?

Jak już wspomniałam, mamy tu do czynienia z modelami budżetowymi, więc ich cena nie jest zbyt wygórowana. Za model Tecno Spark 10 Pro Magic Skin Lunar Eclipse zapłacimy zaledwie 999 zł, a kupimy go w sieci sklepów Media Expert, X-KOM, Komputronik oraz na Tecno-store.pl Tymczasem podstawowy Tecno Spark 10 Magic Skin Orange kosztuje 799 zł i znajdziecie go w sieci sklepów Media Expert oraz na Tecno-store.pl