Jak znaleźć idealne miejsce pracy? Podcasty the:protocol pomogą Ci w poszukiwaniach

To już drugi sezon the:procast, prowadzonego od 2021 roku podcastu platformy the:protocol z ofertami pracy dla branży IT. Co ciekawe, tematyka poszczególnych odcinków nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania dawki specjalistycznej wiedzy. Poruszany jest również szereg obszarów związanych m.in. ze zmianą stanowiska, poszukiwaniem nowego pracodawcy, planowaniem ścieżki kariery, aktualnymi trendami w rekrutacji, kształtowaniem środowiska pracy czy obszarem tzw. kompetencji miękkich. W końcu świat zaawansowanych technologii tworzą nadal ludzie, z całym arsenałem swoich niedoskonałości.

Audio to oczywiście nie wszystko – dla każdego odcinka the:procast przygotowany jest wyczerpujący wpis na blogu the:protocol, zawierający podsumowanie najważniejszych informacji w przyswajalnej formie tekstowej. Bywa, że w trakcie słuchania nie będziemy w stanie wyłapać wszystkich niuansów i wtedy można sięgnąć do wiedzy w formie tekstowej. Znajdziemy tam m.in. informacje o gościu audycji oraz poruszonych w trakcie rozmowy tematach, tzw. highlighty (kluczowe momenty odcinka wraz ze znacznikiem czasu), a także szereg dodatkowych informacji, które mogą być warte zapamiętania. Samych podcastów można słuchać na najpopularniejszych platformach streamingowych (m.in Spotify czy Podcasty Apple).

Pracując w branży IT nie sposób nie otrzeć się o takie pojęcia, jak Agile czy Scrum. Zwinność jako element kultury organizacyjnej weszła na stałe do słownika wielu firm z sektora technologii zmuszonych do funkcjonowania w coraz bardziej nieprzewidywalnych czasach i okolicznościach. Na tak kompleksowe tematy znalazło się również miejsce w podcastach the:procast. Z drugiej strony mamy też odcinki poświęcone specyfice pracy na konkretnych stanowiskach (np. programista .NET czy full stack developer). A może zastanawiacie się nad wyborem między pracą dla startupu, średniej firmy lub korporacji? Również na takie pytania stara się odpowiedzieć ekipa stojąca za the:protocol oraz ich goście.

Partnerem kilku ostatnich odcinków jest firma Nokia, która w powszechnej świadomości nadal kojarzy się bardziej z telefonami komórkowymi, niż jej aktualnym, dużo szerszym profilem działalności. Tymczasem to organizacja, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu kluczowych systemów komunikacji, a przypuszczalnie z wielu jej rozwiązań korzystamy na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Polska ma w tym ekosystemie swój nieskromny udział – we Wrocławiu ulokowane jest bowiem Laboratorium Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii. Na powierzchni ponad 6000 m. kw. pracuje w nim ponad 800 inżynierów oprogramowania, integratorów oraz specjalistów w dziedzinie testów.

Podczas poszukiwania nowego zajęcia często nie doceniamy procesu poznawania środowiska, w którym chcielibyśmy pracować. Dajemy się urzekać wizjom pracy, która ujawnia swoje prawdziwe oblicze dopiero na miejscu. Takie inicjatywy jak the:procast sprowadzają naszą wybujałą wyobraźnię na ziemię, pozwalając na bardziej świadome podejmowanie decyzji, zgodnych z naszym wewnętrznym kompasem.