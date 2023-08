Slow motion, jakiego świat jeszcze nie widział. To urządzenie zrobiło coś niesamowitego z reakcją chemiczną

Powiedzieć, że realizacja tego wyzwania się powiodła, to jak nie powiedzieć nic. Członkowie zespołu badawczego, na czele którego stanęła Vanessa Olaya Agudelo, spowolnili bowiem reakcję chemiczną około 100 miliardów razy. O tym, jak udało im się tego dokonać, piszą w publikacji zamieszczonej w Nature Chemistry.

Kluczem do sukcesu okazało się wykorzystanie komputera kwantowego do wykonania symulacji wspomnianej reakcji. Kolejny krok polegał natomiast na jej śledzeniu w baaaaardzo zwolnionym tempie. Względem tego, jak taka reakcja powinna wyglądać w normalnych okolicznościach, spowolnienie wyniosło około 100 miliardów razy, co w zasadzie trudno sobie w ogóle wyobrazić.

Wykorzystując urządzenie kwantowe, australijscy naukowcy spowolnili zachodzącą reakcję o około 100 miliardów razy

Osiągnięcia zespołu wyglądają dobrze nie tylko na papierze: mogą także doprowadzić do szeregu praktycznych korzyści. Tytułowe slow motion pozwala bowiem na dogłębne przeanalizowanie interakcji zachodzących wewnątrz i pomiędzy cząsteczkami. To z kolei zapewnia szereg możliwości w materiałoznawstwie, projektowaniu leków czy produkcji energii ze słońca. Zastosowań jest nawet więcej, jak podkreśla główna autorka, która wymienia również lepsze zrozumienie powstawania smogu czy dziury ozonowej.

Przedstawiciele Uniwersytetu w Sydney wykorzystali na potrzeby swoich badań metodę wykorzystującą komputer kwantowy z uwięzionymi jonami. Dzięki niemu możliwe stało się odwzorowanie badanego problemu na stosunkowo małym urządzeniu kwantowym. Spowolnienie było naprawdę niesamowite i względem zwyczajowo zachodzącej reakcji osiągnęło współczynnik 100 miliardów.

Oczywiście przytaczane wartości wciąż są trudne do wyobrażenia. O ile normalnie opisywany proces kończy się w ciągu femtosekund (co stanowi miliardową część milionowej części sekundy) tak komputer kwantowy pozwolił na spowolnienie i przejście od femtosekund do milisekund. W takich okolicznościach możliwe stało się znacznie skuteczniejsze prowadzenie obserwacji i uwiecznienie większej liczby szczegółów.

