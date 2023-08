Wybierz pralkę dopasowaną do swoich potrzeb – jakie funkcje ułatwią ci codzienne dbanie o ubrania?

Jak wybrać pralkę? Najważniejsze kwestie

Zanim przejdziesz do analizowania poszczególnych funkcji i innowacyjnych technologii, warto zacząć od określenia, jakiego rodzaju urządzenie sprawdzi się w Twoim domu. Może się okazać, że w kompaktowej łazience nie zmieści się pralka ładowana od frontu o standardowej pojemności 8-9 kg. Lepszym rozwiązanie będzie wówczas model ładowany od góry lub urządzenie ładowane od frontu, ale o mniejszej pojemności. Na rynku nie brakuje sprzętów typu slim, które łączą wygodę załadunku z niewielkimi wymiarami, idealnymi do małych metraży.

Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety – pralki ładowane od góry dają więcej opcji aranżacji, z kolei te ładowane od frontu – pozwalają przechowywać artykułu higieniczne w wygodny sposób – na pralce lub zawieszonej nad nią półce lub szafce.

Porównując poszczególne modele, przeanalizuj:

wielkość wsadu;

wymiary urządzenia;

klasę energetyczną;

generowany hałas;

dostępne programy;

dodatkowe funkcje i technologie;

zabezpieczenia;

łatwe sterowanie;

wpadający w oko design.

Jakie technologie ułatwią ci dbanie o czystość ubrań?

Każdy producent proponuje własny zestaw technologii, które pomogą zadbać o to, by ubrania były czyste, kolory – intensywne, a tkaniny w świetnej kondycji. Szczególnie ciekawie prezentuje się to w przypadku marki Samsung. Ich autorska technologia aktywnej piany – EcoBubble pozwala dokładnie usuwać zabrudzenia w niższej temperaturze. Detergent lepiej przenika do wnętrza tkaniny, usuwając zanieczyszczenia, a kolory i struktura odzieży jest przy tym doskonale chroniona.

Sprawdź też zastosowania pary wodnej w modelu, który wpadł ci w oko. Pozwala ona pozbywać się bakterii i wirusów, daje szansę odświeżania ubrań, a także – usuwa zagniecenia.

Przydatne funkcje w nowoczesnej pralce – jakie najważniejsze?

Wśród propozycji marki Samsung nie brakuje urządzeń o zaawansowanych funkcjach, które ułatwiają regularne pranie. Spodoba ci się opcja AddWash – dzięki specjalnym drzwiczkom możesz dołożyć pranie już po rozpoczęciu cyklu. Zapomniana skarpetka? To nie problem!

Inną wartą uwagi funkcją jest Smart Check. To nic innego jak łatwe diagnozowanie potencjalnych problemów z pomocą twojego smartfona. Nie musisz wzywać fachowca lub wertować forów internetowych w poszukiwaniu odpowiedzi.

Bardziej zaawansowane modele marki Samsung możesz obsługiwać zdalnie, za pomocą aplikacji SmartThings. To wygodne rozwiązanie pozwoli ci dopasować grafik prania do twojego stylu życia.

Najlepsze programy do stosowania na co dzień

Oprócz dodatkowych funkcji zwróć uwagę na gamę programów dostępnych w pralce, które pomogą odpowiednio zadbać o czystość twoich ubrań. Zwróć uwagę na programy szybkie, które pozwolą pozbyć się plam w krótkim czasie, a także takie wykorzystujące działanie pary wodnej. Przyda się również program do delikatnych tkanin, odzieży sportowej lub wełny.

Zastanawiasz się, jaki model wybrać? Sprawdź pralki Samsung w sklepie MediaMarkt, porównaj parametry poszczególnych urządzeń i zdecyduj się na ten, który mieści się w twoim budżecie.