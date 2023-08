Oto nowy Xiaomi Pad 6. Idealny tablet do pracy i rozrywki

Xiaomi Pad 6 już w Polsce

Możliwości tabletów stale się powiększają i dzięki temu nowe modele można wykorzystywać nie tylko do rozrywki, ale też do pracy. Jednym z takich modeli jest z Xiaomi Pad 6, który właśnie trafił do naszego kraju. Wyposażono go w 11-calowy ekran WQHD+ (2880 x 1800) o rozdzielczości 309 ppi, zapewniający ostry i wyraźny obraz, zarówno podczas oglądania filmów czy seriali, jak i pracy. Wyświetlacz zapewnia aż 99% gamy kolorów DCI-P3 i może wyświetlić 1,07 miliarda barw (zgodnie ze standardem CIE 2015). Oferuje też częstotliwość odświeżania do 144 Hz, więc ten tablet idealnie sprawdzi się również dla miłośników gier mobilnych. Za odpowiednie wrażenia audio odpowiada dźwięk przestrzenny Dolby Atmos oraz standard Hi-Res Audio i cztery głośniki emitujące szerokie pasmo dźwięku, od mocnych basów po wysokie tony. Nie zabrakło też standardu dźwięku Dolby Vision.

Sercem Xiaomi Pad 6 jest układ Snapdragon 870 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei akumulator 8840 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W. Xiaomi zadbało, by ten tablet idealnie sprawdzał się podczas codziennej pracy, wyposażając go w wiele przydatnych funkcji, za co odpowiada oprogramowanie MIUI for Pad oraz dodatkowe akcesoria w postaci rysika Xiaomi Smart Pen (2.generacji) i klawiatury.

Przy pomocy rysika Smart Pen bez problemu zrobimy notatki i rysunki czy zrobimy zrzuty ekranu. Na rysiku znalazły się też poręczne przyciski, które przyspieszają wiele procesów, takich jak przełączenie między funkcją pisania, malowania i kolorowania w aplikacji Notatki. Ponadto, wyższa gęstość pikseli wyświetlacza ułatwia odczytywanie małej czcionki, dzięki czemu można wyświetlać jednocześnie jeszcze więcej treści na ekranie. Nie można też zapominać o zewnętrznej klawiaturze, która również zwiększa funkcjonalność Pad 6.

Trzeba też wspomnieć, że na pokładzie znalazła się ultraszerokokątna przednia kamera, umieszczona centralnie przy dłuższej krawędzi ekranu. Funkcja FocusFrame automatycznie dostosowuje kadr, aby utrzymać użytkownika wyraźnie w centrum ujęcia. Będzie to idealny sprzęt do prowadzenia wideokonferencji, zwłaszcza że producent umieścił tutaj aż cztery mikrofonu, które wychwytują głos użytkownika i znacznie redukują hałas w tle, nawet w ruchliwych miejscach, takich jak otwarte przestrzenie robocze, kawiarnie i lotniska. Z tyłu dostajemy natomiast 12-megapikselowy aparat z nagrywaniem wideo 4K/30fps.

Xiaomi Pad 6 wyposażono też w interfejs USB 3.2 Gen 1, który łączy się z innymi urządzeniami w celu szybkiego przesyłania danych i obsługuje sygnał wideo do rozdzielczości 4K przy 60 Hz. Nie zabrakło również Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Całość zamknięto w smukłej, lekkiej i wytrzymałej obudowie ze stopu aluminium z wąską ramką o szerokości 6,51 mm i waży zaledwie 490 gramów. Dostępny jest w kolorach Gravity Gray i Gold.

Ile kosztuje Xiaomi Pad 6?

Wariant 6/128 GB dostępny jest w cenie 1799 zł, natomiast za wersję 8/256 GB zapłacimy już 1999 złotych. By zwiększyć możliwości tabletu, można dokupić rysik Xiaomi Smart Pen 2. Generacji w cenie 499 złotych oraz klawiaturę Xiaomi pad 6 Keybord kosztującą również 499 zł.

Nie interesuje Cię tablet i szukasz nowego smartfona? Sprawdź promocję przygotowaną z okazji powrotu do szkoły

Nowy rok szkolny zacznie się już niedługo i jeśli poszukujecie nowego smartfona dla siebie lub swojej pociechy, sprawdźcie co ma do zaoferowania Xiaomi. Pierwsza część promocji rozpoczęła się 18 sierpnia (i potrwa do 17 września) pod hasłem “Zdaj się na wyższą pamięć”. W jej ramach możemy kupić urządzenie w wyższej konfiguracji pamięci za cenę tej niższej. Do wyboru mamy:

Redmi Note 12 Pro 5G: 8 GB + 256 GB za 1899 zł lub 6 GB + 128 GB za 1599 zł.

Redmi Note 12: 8 GB + 256 GB za 1099 zł lub 4 GB + 128 GB w obniżonej cenie 899 zł.

Redmi 12: 8 GB + 256 GB za 799 zł lub 4 GB + 128 GB lub 649 zł.

Druga część promocji to już bezpośrednia obniżka cen smartfonów, w tym takich modeli jak flagowe Xiaomi 13 i bardziej budżetowe urządzenia. Każdy znajdzie tu coś na swoją kieszeń.

Smartfon Cena regularna Cena promocyjna Redmi A2 (3 GB + 64 GB) 499 zł 399 zł Redmi A1 (2 GB + 32 GB) 499 zł 349 zł Redmi 9C (3 GB + 64 GB) 699 zł 429 zł Redmi 12C (3 GB + 32 GB) 549 zł 399 zł Redmi 12C (3 GB + 64 GB) 649 zł 449 zł Redmi 12C (4 GB + 128 GB) 749 zł 549 zł Redmi 12 (4 GB + 128 GB) 799 zł 649 zł Redmi 12 (8 GB + 256 GB) 999 zł 799 zł Redmi Note 12 (4 GB + 128 GB) 1 099 zł 899 zł Redmi Note 12 (8 GB + 256 GB) 1 299 zł 1 099 zł Redmi Note 12S (8 GB + 256 GB) 1 499 zł 1 299 zł Redmi Note 12 Pro 5G (6 GB + 128 GB) 1 899 zł 1 599 zł Redmi Note 12 Pro 5G (8 GB + 256 GB) 2 099 zł 1 899 zł Redmi Note 12 Pro+ 5G (8 GB + 256 GB) 2 299 zł 1 999 zł Xiaomi 12 Lite (6 GB + 128 GB) 2 199 zł 1 799 zł Xiaomi 13 (8 GB + 256 GB) 4 799 zł 4 499 zł

Promocje ruszyły 18 sierpnia (w przypadku Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 Pro+ 5G zaczną się 25 sierpnia) i potrwają do 31 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Oprócz tego w ramach promocji można kupić też inne produkty.

Produkt Cena regularna Cena promocyjna Mi Electric Scooter Pro 2 NE 2799 2399 Xiaomi Robot Vacuum S10+ EU 1999 1799 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact 119 99 Mi Smart Air Fryer 3.5L EU 399 349

Oferta potrwa od 18 sierpnia do 31 sierpnia. Wyjątkiem jest Mi Electric Scooter Essential, na który to oferta będzie trwała od 18 sierpnia aż do 15 września.