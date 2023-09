3mk to już nie tylko ochrona ekranu. Nowe urządzenia to próba podbicia kolejnych części rynku

Firma 3mk chce być bardziej widoczna

Targi IFA 2023, Berlin. Stoisko firmy 3mk znajdujemy w dosyć głośnym, ale też mocno zatłoczonym otoczeniu. W tej części targów ciągle ktoś krzyczy, co chwilę słychać głuche uderzenia… O co chodzi? Otóż w jednej części targów zebrały się firmy, o których możemy powiedzieć, że dbają o bezpieczeństwo naszych smartfonów. Krzyki i uderzenia to część pokazów, na których przedstawiciele firm uderzają młotkami w ekrany smartfonów pokazując, że ich ochrona jest najbardziej wytrzymała.

Na stoisku 3mk też znajdziemy młotek, ale firma zamiast na efektowny pokaz chce dać zwiedzającym coś bardziej namacalnego. Na stoisku znajdziemy specjalnie przygotowany samochód marki, stylizowany na food truck, gdzie możemy za darmo wymienić lub nakleić po raz pierwszy ochronę ekranu naszego smartfonu. Chętnych nie brakuje.

Zanim zaczniemy oglądać nowości, przedstawiciele 3mk opowiadają nam, jakie są ich dalsze plany rozwoju. Są ambitne, ale aż chciałoby się powiedzieć – tak powinno być! Przede wszystkim na produkty firmy będziecie w najbliższym czasie trafiać częściej. 3mk chce otwierać swoje kolejne punkty typu concept store, głównie w popularnych galeriach handlowych w kraju, które będą czymś więcej niż tylko sklepem z folią. Produkty będzie można przetestować, zobaczyć, sprawdzić ich działanie. Żeby więcej firm miało takie pomysły…

3mk Hardy to (nie tylko) ochrona dla najbardziej wymagających. Seria powiększa się o nowe urządzenia

Wycieczkę po produktach 3mk zacznijmy od tej najbardziej ikonicznej części, czyli akcesoriów chroniących. Prym wiedzie seria premium o nazwie Hardy, w skład której wchodzi m.in. ochrona ekranu oraz obudowy. Szkła są proste w aplikacji dzięki technologii Easy Fit oraz są ekstremalnie odporne, dzięki twardości 9H. To taki poziom twardości, że szkłem 9H jesteśmy w stanie przeciąć… inne szkło. Oprócz tego mamy tu powłokę antybakteryjną oraz wzorową przejrzystość. Dzięki temu mamy pewność, że przykrywając ekran naszego smartfonu, nierzadko drogiego z bardzo dobrym ekranem, nie stracimy na jakości wyświetlanego obrazu.

Seria Hardy to również pokrowce na iPhone’y. Wykonane z materiałów wysokiej jakości, pokryte powłoką hydrofobową i antyalergiczną. Od wewnątrz są bardzo miękkie, więc możemy być pewni, że nawet jeśli włożymy do środka smartfon i nie będziemy go wyjmować przez kilka miesięcy, to na jego obudowie nie będzie żadnych odciśniętych śladów. Dodatkowo pokrowce są kompatybilne z MagSafe.

Do już bogatej w produkty serii Hardy dołącza zupełnie nowe urządzenie, którym jest ładowarka o mocy 33W z technologią GaN i portem USB-C. Dzięki niej zasilacz jest wyjątkowo kompaktowy, a ładować możemy praktycznie dowolne urządzenie. Jest to możliwe dzięki automatycznemu dopasowaniu mocy ładowania do podłączonego sprzętu.

3mk wchodzi w świat muzyki

Ostatnią nowością serii Hardy są słuchawki LifePods Pro. To douszne, kompaktowe słuchawki TWS zamknięte w etui ładującym, które oferują kilka ciekawych funkcji. Przede wszystkim mamy tu ANC, czyli aktywną redukcję hałasu. Do tego duże przetworniki o średnicy 13 mm, pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz oraz łączność Bluetooth 5.3.

Słuchawki 3mk LifePods Pro mogą pochwalić się ciekawymi właściwościami… prądowymi? Z aktywnym ANC oferują 5,5 godziny pracy i 6,5 godziny po wyłączeniu funkcji. A już zaledwie 15 minut ładowania pozwala na 75 minut działania. Do tego pokrowiec ładuje się do pełna w 1,5 godziny oraz 4 godziny przy ładowaniu bezprzewodowym, bo tak, etui można ładować dowolną, bezprzewodową ładowarką. Słuchawki będą dostępne w kolorze białym i czarnym.

Drugą grającą nowością jest głośnik Bluetooth 3mk Fuego. Głośnik ma ciekawą obudowę, która pozwala na położenie go w pozycji poziomej. Obudowa jest wodoodporna, zgodnie z normą IPX7, czyli jest w stanie wytrzymać zanurzenie na głębokości jednego metra przez 30 minut. Moc głośnika to 30 W, na co składa się 20 W woofera oraz 10 W głośników wysokotonowych.

Wbudowany akumulator pozwala na 12 godzin odtwarzania muzyki, ale można go też wykorzystać jako powerbank dla innych urządzeń. 3MK Fuego jest oczywiście bezprzewodowy, z innymi urządzeniami łączy się przez Bluetooth 5.3 i pojawi się w sprzedaży w kolorze czarnym oraz niebieskim.

Dwie kolejne nowości można określić mianem – prąd dla wszystkich!

Pierwsze z nowych urządzeń to powerbank PowerHouse o pojemności 20 000 mAh, pomimo której pozostaje zaskakująco kompaktowy. Do dyspozycji dostajemy trzy porty oferujące ładowanie z mocą 22,5 W w ramach Quick Charge 3.0 oraz 20 W w ramach Power Delivery. Powerbank sam dobiera moc ładowania w zależności od podłączonych urządzeń i nie ma problemu aby ładować trzy sprzęty jednocześnie. Stan ładowania możemy sprawdzić na czytelnym ekranie LED.

3mk Hyper Charge PowerMAX 100 W to z kolei potężna ładowarka z aż sześcioma portami i ładowarką indukcyjną w górnej części obudowy. Mamy tu cztery porty USB-C i dwa USB-A. W przypadku dwóch portów USB-C mamy do dyspozycji moc aż 100 W, z kolei ładowanie bezprzewodowe odbywa się z więcej niż przyzwoitą mocą 15 W. Z wszystkich możliwości ładowania możemy korzystać jednocześnie, a to oznacza, że na raz możemy naładować aż siedem różnych urządzeń, w tym jedno bezprzewodowo. A wszystko to zamknięte w kompaktowej, jak na możliwości, obudowie.

Wszystkie nowości 3mk oficjalnie zaprezentuje w Polsce 25 wrześnie. Mowa o słuchawkach, głośniku, powerbanku oraz ładowarce. Na targach IFA mogliśmy je zobaczyć przedpremierowo i mogę Wam zdradzić, że przynajmniej część, a być może nawet wszystkie, przetestujemy już na premierę, więc wyczekujcie kolejnej porcji informacji, już tym razem praktycznych.