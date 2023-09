Nowy Acer Nitro V 15 na dzielni – nada się do Widma Wolności

Acer Nitro V 15 – gaming, ale na luzie

Spoglądając po raz pierwszy na najnowsze Nitro, wcale nie rzuca się w oczy, że jest to maszyna typowo gamingowa. Stylistyka jest bowiem raczej stonowana i nie epatuje agresywnymi liniami, choć logo Nitro na górnym panelu ekranu rzecz jasna nie pozostawia wątpliwości do jakiej rodziny przynależy maszyna. Konstrukcja jest solidna, dość gruba, respekt budzi pokaźny zestaw szczelin chłodzących rozbudowanego systemu chłodzenia z dwoma wlotami powietrza i dwoma wydajnymi wentylatorami.

A jest co chłodzić. Sercem Acera Nitro V 15 jest procesor Intel i7-13620H z bazowym zegarem 2,40 GHz, który w trybie turbo może wzrosnąć aż do 4,90 GHz. W podstawowym wariancie towarzyszy mu 16 GB RAM DDR5, którą można rozbudować maksymalnie do 32 GB, oraz dysk SSD M.2 o pojemności 2 TB.

Jak przystało na komputer gamingowy, mocnej jednostce centralnej towarzyszy także solidny układ graficzny. Jest to układ NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB własnej pamięci GDDR6. GPU należy do rodziny Ada Lovelace i wyposażony jest w obsługę technologii ray tracing i patch tracing, a także we wszystkie dobrodziejstwa technologii DLSS 3.5, służące poprawie jakości obrazu i wydajności tworzenia grafiki, w tym także technikę ray reconstruction, która została wykorzystana w grze Cyberpunk 2077 z poprawkami 2.0 i w dodatku Phantom Liberty.

RTX 4050 współpracuje w Nitro V 15 z ekranem FullHD IPS o przekątnej 15,6″ o 3 ms czasie reakcji, odświeżanym z częstotliwością maksymalną 165 Hz. Najnowszy Acer ma także coś dla ucha, gdyż został wyposażony we współpracujące z systemem dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra głośniki.

Laptop nie tylko do zabawy

Acer Nitro V 15 powstał jako maszyna gamingowa i jest w tym dobry. Ale to także sprzęt do wymagającej pracy – by to podkreślić, producent wyposażył maszynę nie tylko w szybką sieć Wi-Fi 6, ale także w wydajny port Thunderbolt 4, który może służyć do ładowania maszyny, podłączania szybkich pamięci masowych, kart przechwytywania wideo a także może działać jako wyjście wideo. Szybki GPU doskonale wspomaga zadania związane z przetwarzaniem strumieni wideo, jest też w stanie wydatnie przyspieszyć zadania związane z AI w popularnych programach graficznych.

Jak wspomniałem na wstępie, seria Nitro to maszyny nie tylko wydajne, ale także dość przyjaźnie wycenione. Acer Nitro V 15 dostępny będzie w sprzedaży od połowy października, a jego cena startowa wynosić będzie 5200 zł.