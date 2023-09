Acer szaleje z nową promocją. Kup laptopa i odbierz hulajnogę elektryczną w prezencie

Acer rozdaje hulajnogi elektryczne. Wystarczy kupić laptopa

Zwykle w takich przypadkach mamy raczej do czynienia z cashbackiem lub z jakimś drobniejszym prezentem, ale jak widać Acer nie bawi się w drobne upominki. Firma ogłosiła akcję promocyjną, w ramach której w bajecznie prosty sposób możemy stać się posiadaczami hulajnogi elektrycznej Acer eScooter series 3, która normalnie kosztuje 1399 zł. Cała akcja jest bajecznie prosta i sprowadza się tylko do kilku prostych kroków.

Przede wszystkim należy zakupić objęty promocją laptop Aspire Vero w terminie do 15 października. Do wyboru jest sporo modeli, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nie są to też przesadnie drogie urządzenia, na co mogłaby wskazywać wartość oferowanego gratisu. Najtańszy model laptopa – Aspire Vero AV15-52-50WZ – kupimy już za 3322,71 zł. Ten laptop oferuje 15,6” calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-1235U w konfiguracji 8/512 GB, a za kwestie graficzne odpowiada karta Intel Iris Xe Graphics. Urządzenie działa oczywiście pod kontrolą Windowsa 11 Home. Jeśli szukacie akurat sprzętu do pracy, może to być bardzo dobry wybór.

Oczywiście nie zabrakło też urządzeń z wyższej półki, dla bardziej wymagających użytkowników. Promocją objęte są takie modele, jak Aspire Vero AV15-52-73F2 z procesorem Intel Core™ i7 12gen 1255U oraz Aspire Vero AV15-52-5287 napędzany przez Intel Core i5 12gen 1235U. Wybór jest szeroki, a z promocji można skorzystać w sklepach Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Polecam zajrzeć do wszystkich, bo oferowane modele różnią się w zależności od sklepu.

By móc skorzystać z promocji Acera nie trzeba robić zbyt wiele. Kiedy już kupimy jeden z wyszczególnionych przez producenta modeli, to właściwie najtrudniejsze mamy za sobą. Kolejnym krokiem jest bowiem wypełnienie krótkiego formularza (należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty zakupu) dostępnego tutaj. Musimy w nim podać nasze dane, numer seryjny oraz model zakupionego laptopa wraz z określeniem sklepu, w jakim go kupiliśmy. Trzeba też załączyć zdjęcie / skan dowodu zakupu oraz wyciętą nożyczkami etykietę z pudełka wraz z numerem seryjnym urządzenia. Pamiętajcie, że faktura proforma nie będzie brana pod uwagę przy weryfikacji zgłoszenia.

I to tyle. Po wysłaniu zgłoszenia trzeba już tylko czekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Po tym pozostaje oczekiwanie na przesyłkę – hulajnoga elektryczna powinna trafić na wskazany przez nas adres w ciągu 28 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Jak więc widzicie, nie trzeba robić zbyt wiele, a można zyskać naprawdę świetny sprzęt całkowicie za darmo. Acer eScooter series 3 może poruszać się maksymalnie 20 km/h i przy pełnym akumulatorze może pokonać 20-25 kilometrów. Jest to idealny pojazd do poruszania się po mieście, zwłaszcza że waży zaledwie 16 kg, co jak na hulajnogę elektryczną, nie jest taką dużą wagą. Jest łatwa i wygodna w składaniu oraz ładuje się do pełna w zaledwie 4 godziny. Idealna na pierwszą przygodę z tymi pojazdami elektrycznymi.