Amazfit Balance to nie tylko towarzysz codziennych aktywności. Ten smartwatch zadba nawet o Twoje zdrowie psychiczne

Amazfit Balance ma pomóc użytkownikom prowadzić zrównoważony styl życia

Jak wskazuje sama nazwa nowej serii, te smartwatche stworzono po to, by wprowadzić harmonię do naszego życia. Stąd na pokładzie znajdziemy naprawdę dużo różnych funkcji nastawionych na monitorowanie zdrowia fizycznego i psychicznego użytkownika. Na dodatek wprowadzone rozwiązania wspierane są przez sztuczną inteligencję, co sprawia, że monitorowanie oraz otrzymywane wyniki są dokładniejsze. W rezultacie jeszcze lepiej możemy zadbać o swój organizm. W porównaniu z innymi zegarkami Amazfit, seria Balance ma większe możliwości, dzięki ulepszonej podwójnej diodzie LED i biometrycznemu czujnikowi optycznemu 8PD BioTracker 5.0 PPG. Producent twierdzi, że te nowe smartwatche mają być bezpośrednimi następcami modeli GTR i GTS. Nie wiadomo tylko, czy to oznacza koniec tamtych serii, czy tylko chwilową przerwę.

Amazfit chce, by Balance stały się nieodzowną częścią naszego życia, dlatego już od samego rana będzie podsuwał nam użyteczne informacje. Zaraz po przebudzeniu będziemy mogli zapoznać się ze wskaźnikiem The Readiness Score, czyli kompleksowymi wynikami opartymi na wskaźnikach snu i badaniach wspieranych przez ekspertów. Wskaźnik ten został opracowany we współpracy z ekspertami w dziedzinie medycyny snu, takimi jak dr Lisa Meltzer, i ma na celu dostarczenie przydatnych informacji, które pomogą dostosować swój dzień pod kątem optymalnej wydajności psychicznej i fizycznej. To wskazówka, czy dać sobie spokój z wysiłkiem danego dnia, czy można jednak stawiać czoła czekającym nasz wyzwaniom.

Usługa Zepp Aura oparta na sztucznej inteligencji zaoferuje spersonalizowane wskazówki dotyczące snu i narzędzia relaksacyjne. Użytkownicy Amazfit Balance w USA i Europie otrzymają przy zakupie bezpłatny trzymiesięczny okres próbny usługi Zepp Aura Premium. Wskazówki dotyczące snu i aktywności nie są tylko ogólnymi informacjami, są to odpowiedzi dostosowywane do konkretnych zapytań użytkownika, a więc dostosowanymi do naszego organizmu.

Interesującą nowością jest też funkcja pomiaru składu ciała. Amazfit Balance nie koncentruje się tylko na podstawowych wskaźnikach, takich jak tętno i liczba kroków. Wedle słów producenta, ten smartwatch zmierzy też procent tkanki tłuszczowej, nawodnienie, masę kostną, podstawowy metabolizm górnej części ciała, zawartość białka, mięśnie szkieletowe czy BMI. Urządzenie dostarczy więc znacznie więcej informacji niż inne urządzenia tego typu dostępne na rynku.

Nadal jednak Amazfit Balance mają do zaoferowania typowe dla tych urządzeń funkcje. Użytkownicy dostaną więc do dyspozycji Zepp Pay, czyli funkcję płatności zbliżeniowych czy dwuzakresowy GPS, który zapewnia dokładniejsze śledzenie podczas biegania czy spacerowania po mieście. Jeśli zaś chodzi o specyfikację, producent wyposażył Amazfit Balance w okrągły, 1,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli i maksymalnej jasności sięgającej 1500 nitów. Do dyspozycji mamy 150 trybów sportowych, 200 tarcz zegarka, a także 2,2 GB pamięci na muzykę i inne pliki. Za długi czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 475 mAh, który ma pozwolić nawet na dwa tygodnie pracy na jednym ładowaniu, a przy włączonym trybie oszczędzania – nawet na 26 dni.

Amazfit Balance dostępne są w dwóch kolorach – Sunset Grey i Midnight. Jego wymiary i waga wynoszą 46 x 46 x 10,6 mm i 36 gramów. Korpus wykonano ze stopu aluminium, a dolną pokrywę z polimeru wzmocnionego włóknem, co zapewnia połączenie trwałości i komfortu. Urządzenie posiada dwa fizyczne przyciski, w tym koronę, ułatwiające nawigację. Konstrukcja jest też wodoszczelna do 5 ATM, więc nie trzeba martwić się złymi warunkami pogodowymi podczas codziennej aktywności.

Sprzedaż urządzenie w Polsce ma ruszyć już we wrześniu w cenie 1119 złotych.