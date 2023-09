Apple Watch 9 z innowacyjnym gestem i odporny Apple Watch Ultra 2 . Głupie? Jak będzie działać to już nie będzie głupie

Apple Watch 9 z nowym procesorem i rekordowo jasno/ciemnym ekranem

Apple Watch 9 dostał nowy procesor Apple Silicon S9. Producent zapewnia, że składa się z 60% większej liczby tranzystorów niż poprzednik, a wykorzystany układ graficzny jest o 30% szybszy. Do tego mamy 4-rdzeniową sieć neuronową, która ma całkowicie zmienić korzystanie z asystenta Siri.

Jeśli poprosimy o coś Siri, nasze polecenie nie trafi do chmury, gdzie zostanie przetworzone i przygotowana zostanie odpowiedź. Dzięki wspomnianej sieci neuronowej Siri będzie się uczyć bezpośrednio na zegarku i udzieli nam odpowiedzi bez konieczności wysyłania zapytania na serwer. A to oznacza, że będzie działać również bez dostępu do Internetu. Siri zostanie też zintegrowana z Apple Health i będziemy mogli zapytać ją np. o to, ile godzin spaliśmy, albo ile spaliliśmy kalorii danego dnia. Asystent głosowy Apple uczy się też nowych języków. Opanował Mandaryński, ale polski nadal pozostaje dla Siri zbyt trudny.

Apple Watch 9 dostał nowy ekran. Delikatnie zakrzywiony na bokach, ładnie wkomponowany w obudowę zaoferuje maksymalną jasność na poziomie aż 2000 nitów, ale z drugiej strony, minimalna jasność to dosłownie 1 nit. Możemy być pewni, że nie oślepi nas w ciemnym otoczeniu.

Nowy chip poprawia łączność pomiędzy zegarkiem a smartfonem. Apple Watch może teraz dokładnie zlokalizować iPhone’a i pokaże nam, w jakiej odległości od nas się znajduje. To świetna wiadomość dla osób, które lubią zgubić smartfon… szczególnie w domu. Z kolei jeśli chodzi o łączność między zegarkami, pomiędzy urządzeniami Apple Watch można będzie łatwo przesyłać kontakty w ramach Name Drop.

Przyznam, że Apple bardzo dziwnie rozumie pojęcia całego dnia pracy i akumulator Apple Watch 9 ma wystarczyć na 18 godzin działania.

Apple Watch 9 będzie dostępny w pięciu kolorach w wariancie aluminiowym oraz trzech z kopertą ze stali szlachetnej.

Prosty gest w Apple Watch 9 i Apple Watch Ultra 2 będzie kopiowany przez konkurencję

Jeśli coś jest głupie, a działa, nie jest głupie – dokładnie tak można powiedzieć o nowym geście obsługiwanym przez Apple Watch 9 i Apple Watch Ultra 2. Chodzi o gest uderzenia kciukiem w palec wskazujący. Takie proste uderzenie wystarczy, aby np. odebrać połączenie, zatrzymać odtwarzanie muzyki lub wyciszyć budzik. W ten sam sposób będzie można też np. przewijać listy czy widżety. Prosta rzecz, wynikająca z wykorzystania połączonych sił akcelerometru, żyroskopu i pulsometru, i coś czuję, że ten gest szybko zdobędzie popularność, a inżynierowie konkurencji już kombinują, jak go skopiować. Wspomnicie jeszcze moje słowa.

Apple Watch 9 to pierwsze neutralne klimatycznie urządzenie Apple

W przypadku Apple Watch 9 usłyszeliśmy dużo o ekologii. Zegarek jest pierwszym urządzeniem firmy, które możemy określić neutralnym klimatycznie. Do jego produkcji wykorzystuje się w 100% zieloną energię.

Ekologiczne będą też nowe paski FineVove, z materiałów z recyklingu i magnetycznym zapięciem. Do tego cztery paski i własną tarczę zegarka dostarczy Hermes, a Nike ma pięć pasków gumowych z materiałów z recyklingu (każdy będzie unikatowy) oraz pięć pasków materiałowych.

Apple Watch Ultra 2 z jeszcze jaśniejszym ekranem

Najbardziej odporny i najlepiej wyposażony w ofercie Apple Watch Ultra 2 zaoferuje te same funkcje co Apple Watch 9 plus kilka dodatków. Takich jak ekran o jasności aż 3000 nitów, czy dwuzakresowy GPS.

Nowe funkcje pomiarów dostaną kolarze i nurkowie, dostępna będzie też nowa modułowa tarcza, której zadaniem będzie wyświetlić możliwie najwięcej informacji w jednym momencie. Będzie też specjalny nocny wariant tej tarczy.

Tytanowa tarcza Apple Watch Ultra 2 jest w 95% wykonana z materiałów z recyklingu. Akumulator zegarka ma pozwolić na 36 godzin pracy oraz do 72 godzin w trybie oszczędzania energii.

Ceny Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 i Apple Watch SE 2

Czekamy na udostępnienie polskich cen nowych zegarków Apple. Zaktualizujemy wiadomość jak tylko się pojawią.