Studenci zbudowali reaktor termojądrowy. Znamy datę jego uruchomienia

Określa się go mianem tokamaka, czyli urządzenia pozwalającego na prowadzenie kontrolowanej reakcji termojądrowej. Ta występuje nie tylko na Ziemi, ale również w innych częściach wszechświata. Stanowi bowiem podstawowe źródło energii gwiazd, również naszego Słońca. Naukowcy z całego świata już niejednokrotnie próbowali naśladować ten proces w warunkach laboratoryjnych i idzie im to coraz lepiej.

Niedawno do rywalizacji włączyli się australijscy studenci. To właśnie dzięki ich wysiłkom powstanie reaktor termojądrowy o wymiarach wynoszących niecały metr na metr. Realizacją projektu zajęli się przedstawiciele Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Na ich barkach spoczęło nie tylko planowanie całego przedsięwzięcia, ale również jego użytkowanie. Co ciekawe, urządzenie to nie będzie korzystało z paliwa jądrowego.

W ostatnich latach miało miejsce kilka istotnych dokonań z zakresu prac nad fuzją termojądrową. Naukowcom udało się nie tylko rozpocząć ten proces, ale także przejąć nad nim kontrolę. Niedawno informowaliśmy o kluczowych testach kriogenicznych. Wielkim wyzwaniem pozostaje wciąż pozyskiwanie większych ilości energii niż potrzeba do kontrolowania całej reakcji. Niestety, nie jest to łatwe.

Zaprojektowany przez australijskich studentów reaktor termojądrowy nie będzie służył do produkowania energii, lecz inspirowania przyszłych naukowców

Bo nawet jeśli ostateczny bilans energetyczny okazuje się dodatni, to zysk jest na tyle mały, że trudno mówić o źródle, które rozwiąże wszystkie problemy energetyczne ludzkości. Jak wyjaśniają władze uczelni, studenci zajmujący się realizację tego projektu będą mieli za zadanie opracować rozwiązania dla dużych wyzwań inżynieryjnych, współpracować z partnerami przemysłowymi i przesuwać granice tego, co jest możliwe dzięki energii termojądrowej.

Działające urządzenie ma rozpocząć swoją działalność w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Jak wynika z przekazanych informacji, nie ma się co spodziewać, że australijski reaktor będzie służył do czegoś więcej niż inspirowanie przyszłych naukowców do aktywnego poszerzania wiedzy. Sama fuzja ma oczywiście gigantyczny potencjał, ponieważ powinna stanowić źródło energii przyszłości. Jeśli ta ma stać pod znakiem rezygnacji z paliw kopalnych, to naśladowanie zjawisk zachodzących wewnątrz gwiazd będzie kluczem do sukcesu.