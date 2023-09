ChatGPT zrobi aplikację w kilka minut i za pół darmo. To udowodnione

Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji ma bardzo pozytywny wpływ na wiele aspektów życia – zaczynając od medycyny, kończąc na edukacji. Wciąż jednak nie znamy wszystkich jej możliwości i niektóre nowe odkrycia na tym polu mogą zaskakiwać. Najnowsze pochodzą od akademików z amerykańskiego Brown University oraz kilkunastu uniwersytetów w Chinach. Postanowiono sprawdzić, czy chatboty oparte na ChatGPT 3.5 będą w stanie tworzyć oprogramowanie bez wcześniejszego treningu. Wyniki okazały się wręcz szokujące.

ChatGPT – niesamowicie tanio, niesamowicie szybko

Eksperyment miał następujące założenia: stworzenie fałszywej organizacji ChatDev, zajmującej się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania, a następnie rozłożenie jej rozwoju na cztery etapy i świadczenie usług jak normalna, zwykła firma. W tym celu potrzebne były cztery działania: design, kodowanie, testowanie oraz dokumentowanie. Wszystkie te obowiązki otrzymał ChatGPT wraz z poleceniem, żeby dodatkowo stworzyć hierarchię w firmie, czyli przełożonych, szefów działów i szeregowych pracowników. W ich rolę wcieliły się boty.

Boty sztucznej inteligencji mogły komunikować się ze sobą w celu wymiany informacji podczas wszystkich procesów przy minimalnej interakcji człowieka. Przypominało to komunikację poszczególnych działów w normalnej – czyli ludzkiej – organizacji. ChatGPT wypełnił postawione zadanie w czasie poniżej siedmiu minut. Było to dokładnie 409,84 sekund. Koszt jego pracy w tym czasie? Mniej niż jeden dolar. Gdyby to samo zadanie wykonywali ludzie, szacowany czas wynosi od dwóch do czterech… tygodni. Jakość i dokładność wykonania pracy przez SI oceniono na 86,66%.

Wynik 86,66% oznacza, że pewne błędy zostały popełnione, a niektóre rzeczy nie do końca działały prawidłowo, jednak pokazuje, że sztuczna inteligencja jest już na mocnej pozycji. A ponieważ bezustannie podlega kolejnym treningom, z biegiem czasu stanie się jeszcze lepsza. Nie oznacza to, że wyeliminuje całkowicie człowieka, choć na niektórych polach będzie mogła go zastąpić. Już teraz dla wielu osób ChatGPT jest przede wszystkim dużym ułatwieniem podczas codziennej pracy. Nie zapominajmy bowiem o tym, że SI powstała nie po to, aby człowieka zastąpić, ale aby mu pomóc.