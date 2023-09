ChatGPT nie tylko pisze, a teraz stworzył kryptowalutę. Tak jakby

Temat kryptowalut zawsze wzbudzał i jeszcze długo będzie wzbudzać kontrowersje i nie sądzę, aby AstroPepeX miało to zmienić. Tak właśnie nazywa się nowy, cyfrowy środek płatniczy. Za jego powstanie odpowiada deweloper o nicku CroissantEth, którzy wykorzystał chatbota to stworzenia tokenów w sieci blockchain. Co ciekawe, poprosił także sztuczną inteligencję o wymyślenie chwytliwej nazwy. Pierwszą propozycją, jaką podsunął ChatGPT, było FluffyUnicorn Coin, jednak nie spodobała się twórcy.

AstroPepeX – ile to warte?

Kim jest twórca nowej kryptowaluty? CroissantEth udziela się na platformie X, stąd wiemy, ze to deweloper pracujący przy Ethereum, który w swoim środowisku znany jest z tego, że opublikował kod pozwalający na wykorzystanie SI do stworzenia nowych tokenów ERC-20. Ustanowiły one standard dla tokenów Fungible. Postanowił również przetestować możliwości ChatGPT na polu kryptowalut. Jak się okazało, Chat nie może wdrażać bezpośrednio tokenów Ethereum, ale za pomocą jego API można przebudować aplikację i podpiąć ją do sieci Ethereum w celu stworzenia tokenów.

Tak właśnie zrobił i w ten sposób powstało AstroPepeX ($APX). Pierwszego dnia wolumen obrotu wyniósł 12,8 mln dolarów, a cały ma sięgnąć 69 miliardów – takie są plany samego dewelopera, jak jednak będzie naprawdę, czas pokaże. Tokeny tej kryptowaluty powstały przy użyciu ChatGPT, który otrzymał polecenie, aby stworzyć tokeny ERC20 przy użyciu standardów OpenZeppelin. Zaś do ich zobrazowania deweloper wykorzystał DALL-E (należące do Open AI, czyli twórców ChatGPT).

CroissantEth powiedział serwisowi Decrypt, że planuje opublikować użyty przez siebie kod, co umożliwi osobom nie znającym się na zagadnieniach technicznych na uruchamianie tokenów Ethereum przy wykorzystaniu ChatGPT. Czy w niedalekiej przyszłości każdy będzie mógł tworzyć swoje własne kryptowaluty? Jeśli będzie to prostym procesem, na rynku może pojawić się po prostu ich zalew, jednak ten sam rynek szybko zweryfikuje ich faktyczną wartość.