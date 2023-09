Wymagania Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Wraz z dodatkiem producent zmienił wymagania dotyczące tego tytułu. Teraz zalecany sprzęt wygląda następująco:

Minimalne obejmują procesor i7-6700, Ryzen 5 1600 i kartę graficzną GTX 1060, RX 580 lub ARC A380. Jest też 12 GB pamięci RAM. Ciekawiej robi się przy Ultra. Tutaj mamy już i9-12900K, Ryzen 9 7900X i GPU GTX 3080 lub RX 7900 XTX. Jest też wymienione 20 GB RAM. Jeśli dodacie do tego ray tracing w trybie Ultra to musicie mieć kartę graficzną RTX 3080 Ti lub Radeona RX 7900 XTX.

Natomiast jeśli interesuje Was tryb Overdrive (path tracing) to wtedy musicie mieć GPU RTX 4080 oraz 24 GB pamięci RAM. Wymagania są więc naprawdę spore przy różnych trybach Ultra, a przy path tracingu w grę wchodzą tylko najmocniejsze karty zielonych. Tutaj nie ma co się dziwić – Radeony zawsze pod tym względem wypadały po prostu słabiej. Dodatkowo jeśli zerkniecie w opis to zobaczycie, że w trybie Overdrive testowano kartę ze włączonym generatorem klatek, na co AMD nie ma jeszcze odpowiedzi.

Testy przeprowadziliśmy w dzielnicy Dogtown, w miejscu przedstawionym na screenie poniżej. Sprawdziliśmy działanie kart w rasteryzacji, przy ray tracingu Ultra, path tracingu oraz po włączeniu DLSS, w tym z generatorem klatek i ray reconstruction. Oczywiście tutaj testy powtórzyliśmy w 3 rozdzielczościach. Wykorzystaliśmy sterowniki NVIDIA Game Ready 537.42. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników.

Porównanie jakości obrazu

Tak jak wspominałem, Cyberpunk 2077: Widmo wolności przynosi DLSS 3.5 wraz z Ray Reconstruction. W szczególności ta ostatnia technologia to spora nowość. Ma ona gwarantować znacznie lepszą rekonstrukcję promieni podczas skalowania przy wykorzystaniu DLSS niż tradycyjne odszumianie. NVIDIA deklaruje tutaj, że funkcja ta została wytrenowana na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do DLSS 3. Warto tutaj jednak na chwilę się zatrzymać i zastanowić, jakie technologie na jakich kartach jesteśmy w stanie odpalić:

DLSS Super Resolution i DLSS Ray Reconstruction: na każdej karcie GeForce RTX,

DLSS Frame Generation: tylko na kartach GeForce RTX 4000,

NVIDIA Reflex: na każdej karcie od GeForce GTX 900.

Mam nadzieję, że to wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy co jesteście w stanie odpalić na Waszej karcie.

Na początek jednak porównajmy screeny samej rasteryzacji (brak ray tracingu i brak path tracingu) do path tracingu (PT).

Rasteryzacja vs PT

Rasteryzacja vs PT

Rasteryzacja vs PT

Rasteryzacja vs PT

Rasteryzacja vs PT

Różnice są widoczne gołym okiem. Różne elementy są bardziej doświetlone, odbicia są znacznie lepsze, a całość po prostu wygląda znacznie bardziej realistycznie i szczegółowiej. Zobaczcie zresztą ostatnie porównanie – w rasteryzacji lampy wyglądają naprawdę słabo, a przy włączonym path tracingu wygląda to tak, jakby rzeczywiście się tam stało. Jeśli więc możecie go odpalić to zdecydowanie polecam sprawdzić, jak gra wygląda.

Przejdźmy teraz do screenów porównawczych z ray reconstrution. PT oznacza włączony path tracing, DLSS włączony DLSS: Jakość i generator klatek, RR włączone ray reconstruction.

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

PT vs PT+DLSS+RR

PT+DLSS vs PT+DLSS+RR

Różnice w obrazie są widoczne na korzyść włączonego ray reconstruction. Całość jest po prostu lepszej jakości, co w szczególności widać w szczegółach. Zdecydowanie więc jeśli macie możliwość włączenia tej funkcji to zdecydowanie warto tego dokonać. Pamiętajcie też, że to są statyczne screeny, a w samym ruchu ray reconstruction powinno dać jeszcze większe różnice. Wtedy właśnie klasyczny odszumiacz nie radzi sobie tak dobrze jak RR.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 7200 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy – rasteryzacja

W pierwszej rozdzielczości wszystkie karty zapewniają średnio 60 fps. W kolejnej potrzeba już RTX 4070, a w ostatniej RTX 4090. W szczególności po 3840 x 2160 widać, że wymagania są spore i tak naprawdę nawet bez ray tracingu przyda się RTX 4090.

Testy – ray tracing: Ultra

Włączenie ray tracingu oczywiście zmienia sytuację. W Full HD średnio 60 fps zapewnia dopiero RTX 4070 Ti, w 2560 x 1440 RTX 4090, a w ostatniej rozdzielczości żadna z grafik. Widać więc, że włączenie DLSS jest wskazane, a w 3840 x 2160 jedynie to może pomóc w zapewnieniu średnio 60 fps.

Testy – ray tracing: Ultra + DLSS: Jakość

Zgodnie z oczekiwaniami sytuacja jest znacznie lepsza. W 1920 x 1080 jedynie RTX 4060 bez generatora klatek nie uzyskał średnio 60 fps. Natomiast jeśli włączycie generator klatek to nie ma z tym problemu. W 2560 x 1440 RTX 4060 Ti z generatorem klatek lub GeForce RTX 4070 Ti gwarantują płynną rozgrywkę. W ostatniej rozdzielczości potrzebujecie RTX 4090 lub RTX 4080 z generatorem klatek. Oczywiście możecie też zawsze sprawdzić inne ustawienia DLSS, które z pewnością podbiją wyniki na słabszych grafikach.

Testy – path tracing

Path tracing to już zupełnie inna sytuacja. W Full HD jedynie RTX 4090 zapewnia płynną rozgrywkę, w pozostałych rozdzielczościach nie ma co włączać tej technologii bez DLSS. Wyniki są naprawdę niskie i zapewne dopiero przyszła generacja kart je poprawi.

Testy – path tracing + DLSS: Jakość + RR

W Full HD blisko 60 fps jest GeForce RTX 4060 Ti z FG, natomiast tę wartość przekracza RTX 4070 Ti lub RTX 4070 z generatorem klatek. W 2560 x 1440 potrzebny jest RTX 4090 albo RTX 4080 z FG, choć zarówno RTX 4080 z samym DLSS: Jakość oraz RTX 4070 z włączonym jeszcze generatorem są bliskie 60 fps. W 3840 x 2160 jedynie RTX 4090 z włączonym generatorem pozwala na przebicie średnio 60 fps. Na pozostałych kartach nie pomaga FG, jedynie jeszcze większy tryb DLSS może coś zmienić.

Jak wypadają karty graficzne w Cyberpunk 2077: Widmo wolności?

Cyberpunk 2077: Widmo wolności to z pewnością najbardziej zaawansowana technologicznie gra na świecie. Jest ona przy tym również najładniejsza i tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Najnowszy dodatek wraz z aktualizacją 2.0 wprowadza DLSS 3.5, który jest kolejnym krokiem w świetną stronę. W skład jego wchodzi ray reconstruction, które można włączyć przy path tracingu. Technologia ta zdecydowanie poprawia jakość obrazu co po prostu widać w trakcie rozgrywki. Jeśli więc zdecydujecie się na granie z włączonym PT i DLSS, to zdecydowanie polecam włączyć od razu ray reconstruction – nie będziecie tego żałowali.

Pod względem samej wydajności Cyberpunk 2077: Widmo wolności jest bardzo wymagającym tytułem. przy samej rasteryzacji nie jest źle, bo w Full HD każda z kart zapewni średnio 60 fps, ale zaczyna się znacznie gorzej po włączeniu ray tracingu, nie mówiąc już o path tracingu. Tutaj zdecydowanie DLSS jest obowiązkowy w szczególności przy słabszych kartach graficznych. Ogromnym plusem jest obecność generatora klatek, na które to konkurencja nie ma odpowiedzi. Technologia ta zdecydowanie zwiększa ilość fps i pozwala na uzyskanie 60 fps na RTX 4090 przy path tracingu i DLSS: Jakość. Zdecydowanie więc polecam ją włączyć. Same testy wykonaliśmy przy DLSS: Jakość, ale pamiętajcie, że zawsze możecie też włączyć inne ustawienia, co powinno zwiększyć uzyskiwane klatki na sekundę.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności jest świetnym dodatkiem, który w pełni pokazuje możliwości obecnych technologii i kart graficznych. Niestety idą za tym naprawdę spore wymagania w szczególności, jeśli musicie mieć średnio 60 fps. Na szczęście mamy DLSS 3.5, które zdecydowanie poprawia sytuację i pomaga w uzyskaniu w pełni płynnej rozgrywki.