Dzień Bez Samochodu to świetna okazja, by pojeździć hulajnogą. Zwłaszcza że Bolt udostępnia je za darmo

Darmowe hulajnogi Bolt z okazji Dnia Bez Samochodu

Od 2004 roku po patronatem Ministerstwa Środowiska obchodzimy w Polsce „Dzień Bez Samochodu”. Jak sama nazwa wskazuje, tego dnia pojawiają się różne inicjatywy, mające zachęcić Polaków do porzucenia samochodu na rzecz innych środków transportu. Alternatyw jest wiele, zwłaszcza w miastach, gdzie bardzo często można za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Dodatkowo jest też kilka innych opcji. Jeśli nie tramwajem czy autobusem, zawsze możemy wypożyczyć rower miejski lub hulajnogę elektryczną. Te ostatnie są co prawda dość kontrowersyjną kwestią, głównie przez to, w jaki sposób użytkownicy zostawiają je po skończonej jeździe, ale tym razem można popatrzeć na nie nieco przychylniej.

Misją Bolt jest wspieranie powstawania miast dla ludzi, nie dla samochodów. Najbardziej efektywnym krokiem do tego, jest pokazanie mieszkańcom, że mają szereg alternatywnych środków transportu i nie każda podróż wymaga wykorzystania prywatnego samochodu. Obok komunikacji miejskiej opcją jest właśnie mikromobilność, jaką oferuje Bolt. Hulajnogi elektryczne to doskonały sposób na pokonanie średniego dystansu np. na przystanek autobusowy. uż teraz widzimy, że hulajnogi elektryczne zyskują na popularności – według naszych danych – w porównaniu rok do roku – liczba przejazdów jednośladami Bolt wzrosła dwukrotnie. Mamy nadzieję, że nasza akcja zachęci mieszkańców do wypróbowania tego środka transportu – tłumaczy firma.

Bolt zorganizował bowiem akcję, w ramach której podczas Dnia Bez Samochodu przypadającego na 22 września, z hulajnóg elektrycznych firmy będziemy mogli skorzystać za darmo. W ponad 60 miastach zostanie udostępnionych 250 hulajnóg, które będziemy mogli zabrać na przejażdżkę bez żadnych opłat. Dzięki temu w każdym mieście będzie można skorzystać z promocji. By skorzystać z darmowego przejazdu, wystarczy znaleźć hulajnogę i zeskanować w aplikacji kod QR widoczny na pojeździe. I… tak, to wszystko, bo jeśli trafimy na hulajnogę objętą promocją, wówczas przejazd rozpocznie się automatycznie bez żadnych opłat.

Przy okazji warto jednak przypomnieć kilka zasad, jakimi powinni kierować się użytkownicy hulajnóg elektrycznych, nie tylko tych Bolta. Przede wszystkim należy jeździć tylko w dozwolonych miejscach, najlepiej po linii prostej unikając ostrych zakrętów. Z hulajnogi nie powinniśmy korzystać w czasie ekstremalnych warunków pogodowych oraz pod wpływem środków odurzających. Na pojazd wsiadamy sami, w płaskich butach i w kasku. Stosując się do tych zaleceń, będziemy bezpieczni podczas jazdy oraz nie zagrozimy innym osobom na drodze.

Pamiętajcie też o zasadach prawidłowego parkowania: