Edge niedługo może pisać za Ciebie. Microsoft da nowe możliwości sztucznej inteligencji

Microsoft Edge to przeglądarka, która cieszy się dużą popularnością na świecie. Zawdzięcza to m.in. licznym funkcjom praktycznym oraz takim wygodnym rozwiązaniom, jak np. korzystający ze sztucznej inteligencji Kreator Obrazów czy też Czat Bing, w którym możemy z nią porozmawiać , zadając najróżniejsze pytania i uzyskując ciekawe odpowiedzi. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Microsoft planuje kolejne możliwości. Jak mogą zmienić internet?

Edge – pełna moc ChatGPT-4 i Bing SI

W edycji testowej Edge pojawiła się funkcja “AI-writing”. Wykorzystano w niej nie tylko ChatGPT 4 i Bing SI, ale także własne technologie Microsoftu związane z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją. Po co to wszystko? Ano po to, aby SI pisała na życzenie to, co tylko chcesz lub przepisywała w inny sposób to, co widzisz.

Przykład – możesz zaznaczyć dowolny tekst na jakiejkolwiek witrynie (choćby ten, który właśnie czytasz), a następnie nakazać Edge przepisać go w stylu, który preferujesz, ustalając jego długość oraz inne parametry (np. nagłówki). W ten sposób możesz otrzymać ten tekst napisany w całkowicie innym tonie i formacie, aczkolwiek posiadający taką samą wartość informacyjną jak oryginał. Nowa funkcja ma także opcję “Przewidywanie tekstu”, którą znamy z innych zastosowań, np. Gmail, gdzie na bazie napisanej treści podsuwane są nam właściwe słowa lub całe zwroty, które ją uzupełniają.

fot. WindowsLatest

Jako że w chwili obecnej dostęp do “AI-writing” ma jedynie wybrana grupa użytkowników Edge we wczesnych wersjach z kanału Canary, do wprowadzenia tej możliwości pozostało jeszcze sporo czasu. Na szczęście na WindowsLatest pokazano, jak wygląda korzystanie z niej. Po lewej – oryginalny tekst, po prawej – przepisany przez SI.

Nowa funkcja pozwala także nadać konkretny styl tekstowi: e-mail, blog, artykuł itp. Dzięki temu można będzie jeszcze lepiej dostosować treść. No cóż – wygląda to dość ciekawie i jest rozwinięciem tego, co przyniósł światu ChatGPT. Pozostaje tylko pytanie, jak zareagują ludzie?

Już na początku tego roku pojawiły się mnóstwo kontrowersji oraz skandale związane z korzystaniem sztucznej inteligencji do pisania oraz pozyskiwania danych. A teraz ma być ona jeszcze bardziej zaawansowana, więc… W ciekawych czasach żyjemy.