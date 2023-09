LEGO chciało dobrze, ale mu nie wyszło. Ekologiczne klocki nie wejdą na rynek

Uwielbiane przez dzieci i dorosłych klocki LEGO powstają z terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), co pozwala na nadanie im idealnie równych kształtów oraz wypustek umożliwiających to, z czego słynie marka – możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Jednak aby stworzyć to tworzywo sztuczne, niezbędne jest przetwarzanie ropy naftowej, co skutkuje emisją dwutlenku węgla w atmosferę. LEGO zapowiedziało, że do 2030 roku wszystkie klocki będą pochodzić z materiałów pozyskanych w procesach ekologicznych. Dlaczego następca ABS się nie sprawdził?

PET – LEGO wydało miliony, aby stwierdzić porażkę

W poszukiwaniu odpowiedniego materiału inżynierowie LEGO przetestowali ponad 250 różnego rodzaju plastików. PET wydawał się najbardziej odpowiedni ze względu na właściwości podobne do ABS. Przemawiała za nim także duża wydajność. Testy rozpoczęły się w 2021 roku, a po dwóch latach wiemy, że nic z tego nie będzie. Powód? Przy wytwarzaniu klocków z PET powstaje tylko samo lub nawet więcej dwutlenku węgla niż przy ABS. W połączeniu z kosztami przestawienia produkcji na nowy materiał (ok. 200 mln dolarów) czyni to klocki “LEGO PET” nieopłacalnymi.

Czy plan przejścia na pełną ekologię do 2023 roku ma szansę się powieść? Dyrektor naczelny LEGO – Niels Christiansen – powiedział brytyjskiemu Financial Times, że żaden z przetestowanych materiałów nie spełnił postawionych wymogów. Jednak nie oznacza to, ze firma się poddaje. Poszukiwania idealnego surowca wciąż trwają, a już w 2025 roku w pudełkach z klockami nie będzie folii. Jakiś zatem pro-ekologiczny krok zostanie mimo wszystko wykonany.

Tak więc póki co wszystko zostaje po staremu. Jednak być może producent zaskoczy nas czymś w przyszłości – nie podano bowiem, jakie materiały obok PET brały udział w testach. Zatem jeśli zbierasz klocki LEGO lub kupujesz je dla swoich dzieci – póki co nie spodziewaj żadnej rewolucji.