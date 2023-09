Facebook zmieni się nie do poznania. W końcu przestanie być serwisem dla starych dziadów

Mark Zuckerberg ma swoją wizję stworzenia Metaversum i konsekwentnie się jej trzyma. Można ją krytykować, może się nie podobać, ale wszystkie wprowadzane w trakcie jej rozwijania nowości wpływają na cały internet, a więc mniej lub bardziej bezpośrednio również i na Ciebie. Podczas Meta Connect takich nowości pojawiło się mnóstwo.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Meta nawiązała współpracę z EssilorLuxottica, a efektem tego będą inteligentne okulary Ray-Ban Meta SmartGlasses. Powstanie cała linia, w której znajdzie się w sumie 150 różnych modeli oprawek wykonanych z lekkich, wytrzymałych materiałów. W oprawki wbudowane została szerokokątna kamerka 12 MP, która umożliwia nie tylko wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo (jakość 1080p, czas maksymalny 60 sekund), ale także streaming w czasie rzeczywistym na dwie platformy: Facebook oraz Instagram. Za jakość audio odpowiada aż pięć wbudowanych mikrofonów.

Posłużą one nie tylko do transmisji i utrwalania dźwięku. Będzie można również skorzystać z Meta AI (o tym rozwiązaniu w dalszej części tekstu), mówiąc po prostu “Hey Meta”. Jak na razie funkcja ta będzie dostępna wyłącznie w USA.

Ray-Ban Meta Smart Glasses korzystają z platformy Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1. Zasilanie odbywa się przez etui, a gdy naładowanie jest pełne, urządzenie ma pracować przez 36 godzin. Okulary mają odporność na wodę IPX4, więc można w nich chodzić w deszczu. Do sprzedaży trafią 17 października, a cena sprzedażowa to 299 dolarów.

Meta Quest 3 – rzeczywistość jeszcze bardziej wymieszana

Gogle umożliwiające korzystanie z rzeczywistości mieszanej (mixed reality) trafią do sprzedaży już 10 października w cenie producenta 499 dolarów. Od razu po ich prezentacji zostały okrzyknięte rywalem dla Apple Vision Pro, a wiele osób związanych z branżą IT, które miały okazję przetestować je na specjalnych pokazach, twierdzi, że są od nich lepsze. Jak podaje Meta, obsługują 10 razy więcej pikseli od poprzedniej wersji, czyli Quest 2. Jest to zarazem pierwsze urządzenie elektroniczne korzystające z platformy Snapdragon XR2 Gen 2.

Headset korzysta z wyświetlacza Infinite Display, zapewniającego rozdzielczość obrazu 4K (2064×2208 na każde oko) i gęstość 1218 pikseli na cal. Ulepszono także jakość dźwięku oraz zwiększono głośność o 40%. Możliwości, jakie daje, ukazuje poniższy klip wideo.

Czytaj też: RIP Messenger Lite. Facebook ubił lekki komunikator, zostanie tylko ociężała kobyła

Ale uwaga – zapowiedziano już, że w headsecie będzie można korzystać z… Microsoft 365. Pisać w Wordzie czy zobaczyć tabelkę Excela w poszerzonej rzeczywistości? To będzie ciekawe przeżycie.

Sztuczna inteligencja, wszędzie sztuczna inteligencja

Boom na wykorzystanie SI trwa w najlepsza, więc i Meta ma w tym swój udział. Jak ogłoszono, zostanie ona wykorzystana do tego, aby umożliwić lepsze interakcje z ludźmi i światem. W związku z tym będzie tworzyć… naklejki. W tym celu zostanie wykorzystany model językowy Llama 2 oraz generator obrazów Emu. Jakie będą to naklejki – o tym zadecyduje samodzielnie użytkownik. Ich tworzenie będzie odbywać się podobnie jak generowanie grafik w Midjourney – wpisujesz opis, a SI tworzy. Przykłady poniżej.

Ta możliwość pojawi się we wszystkich serwisach, które należą do Mety (Facebook, Instagram, WhatsApp). W październiku skorzystają z niej wybrani użytkownicy anglojęzyczni, pozostali muszą jeszcze poczekać. Do kiedy? Nie wiadomo.

Na tym nie koniec. Wspomniane Emu trafi także na Instagrama, dodając do niego dwie funkcje – zmianę stylu oraz możliwość zmiany tła zdjęcia. Takie narzędzia nie są oczywiście żadną nowością i występują w niemal wszystkich programach do obróbki grafiki, jednak w tym przypadku użytkownicy nie potrzebują narzędzi firm trzecich, aby dokonywać poprawek czy korekt. Jednak uwaga – Meta zapowiada, że wszystkie zmiany dokonywane przez SI będą wyraźnie oznaczane. Trwają eksperymenty związane z widocznymi i niewidocznymi markerami.

A poniżej przykład zmiany stylu przez SI. Zwykłe zdjęcie przekształcone w obraz malowany akawarelami.

Mało nowości? No to dalej. Meta pozazdrościła chyba ChatGPT i innym rozwiązaniom korzystającym z asystentów SI, ponieważ WhatsApp, Messenger, Instagram otrzymają Meta AI. Będzie można prowadzić z nim interakcje podobnie, jak z wymienionymi, czyli po prostu piszesz pytanie, a sztuczna inteligencja odpowiada. Pytać można praktycznie o wszystko, zaczynając od przepisów na drinki, kończąc na projektowaniu odznaczeń i innych symboli graficznych.

A jakby tego było mało, pojawią się chatboty o różnych… osobowościach. Będą one oparte na znanych osobistościach, jak Paris Hilton, Chrisa Paul, Naomi Osaka czy Snoop Dogg. Wszyscy będą występować pod pseudonimami, np. Snoop Dogg to Dungeon Master. I to może być ciekawe.

Czytaj też: Nie chcesz reklam na Facebooku i Instagramie? Meta ma na to rozwiązanie