Fitbit Charge 6 już w przedsprzedaży. Popularny tracker stał się jeszcze lepszy

Oto Fitbit Charge 6 z ulepszonym czujnikiem tętna i dodatkowymi funkcjami Google

Jeśli nie lubicie masywnych smartwatchy i nawet opaski sportowe są dla was za duże, możecie zainteresować się nowym urządzeniem do noszenia od Fitbit – Charge 6 to tracker wyposażony w kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,04 cala z funkcją Always-On Display (AOD). Konstrukcja wykonana została z aluminium, szkła i żywicy, z boku znalazł się wygodny haptyczny, boczny przycisk, a za zasilanie odpowiada tu akumulator pozwalający na 7 dni pracy.

Najważniejsze są tu jednak funkcje nastawione na dbanie o nasze zdrowie i kondycję. Jedną z mocniejszych stron Fitbit Charge 6 wydaje się śledzenie tętna, w którym ulepszono czujnik optyczny i połączono go z nowymi czujnikami elektrycznymi i algorytmami uczenia maszynowego opracowanymi przez Google’a. Najdokładniejszy obecnie sensor tętna znany jest z Pixel Watch i śledzi ten parametr podczas intensywnych ćwiczeń, takich jak treningi HIIT, spinning i wioślarstwo, jest nawet o 60% dokładniejsze niż wcześniej. Ulepszenie odczytu sprawia, że przekazywane nam dane o kluczowych wskaźnikach – takich jak spalone kalorie, Aktywne minuty, Codzienna gotowość czy Ocena snu – są jeszcze pełniejsze.

Ponadto Charge 6 monitoruje poziom tlenu we krwi (SpO2) i EKG pod kątem migotania przedsionków na podstawie rytmu pracy serca – to bardzo istotna funkcja, która może nawet uratować życie, bo schorzenie to czasem naprawdę trudno jest zdiagnozować, gdyż przebiega bezobjawowo. Nowe urządzenie do noszenia od Fitbit pozwala też na monitorowanie snu, temperatury skóry, stresu czy też częstotliwości oddechów. W zakresie ćwiczeń mamy obsługę ponad 40 trybów sportowych z obsługą odczytów VO2 max. Charge 6 jest również wodoszczelny do 5 ATM, dzięki czemu możesz pływać, a urządzenie ma wbudowany moduł śledzenia GPS i GLONASS.

Fitbit Charge 6 został wyposażony w funkcje monitorowania zdrowia oparte na zaawansowanych czujnikach, dzięki czemu mamy dostęp do dogłębnych analiz i możemy cały czas trzymać rękę na pulsie. Zaczynając od samego rana, możemy sprawdzić Ocenę snu, przez cały dzień zarządzać stresem (z dostępem do Oceny stresu, która pozwala dowiedzieć się, jak ciało radzi sobie ze stresem) oraz monitorować wiele parametrów, takich jak nasycenie (saturację) krwi (SpO2)[14], zmienność tętna, częstość oddechu i inne.

Tracker bez problemu podłączymy do kompatybilnych aplikacji i urządzeń, by uzyskiwać dodatkowe informacje o naszej aktywności oraz stanie zdrowia. Charge 6 można bezpiecznie i w prosty sposób zsynchronizować z urządzeniami treningowymi obsługującymi szyfrowaną technologię Bluetooth – takich firm jak NordicTrack, Peloton, Concept2 i Tonal – by na bieżąco śledzić swoje tętno podczas ćwiczeń. Podobnie działa to z aplikacjami na systemach iOS i Android. Warto również wspomnieć o obsłudze aplikacji Google, takich jak Mapy czy Portfel. Dzięki temu zaraz po treningu można bez przeszkód ruszyć w trasę czy na zakupy. Z poziomu trackera można również sterować YouTube Music, a jak wiadomo, muzyka podczas treningu czy innych codziennych aktywności zawsze jest mile widziana.

Urządzenie dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, porcelanowym i koralowym. Przedsprzedaż Fitbit Charge 6 ruszyła już dziś i tracker można nabyć w cenie 799 złotych na Fitbit.com lub w wybranych sklepach stacjonarnych. Jeśli zaś zamówicie Charge 6 w przedsprzedaży w sieciach Media Expert, Komputronik, X-kom lub Fitbitsklep.pl (od 29 września do 11 października lub do wyczerpania zapasów), to za symboliczną dopłatą w wysokości złotówki, możecie otrzymać dodatkową sportową opaskę.