Gazowana woda w domu? Sprawdzamy saturator SodaStream

Świat musi odejść od plastiku. Stąd też na przestrzeni ostatnich lat coraz większą popularnością cieszą się np. filtry do wody albo butelki ze zintegrowanym filtrem, które pozwalają nam bezpiecznie pić świeżą wodę z kranu, zamiast kupować jednorazowe butelki. Co jednak, jeśli preferujemy wodę gazowaną?

Tu najprostszym i najlepszym sposobem na rezygnację z plastiku jest saturator, taki jak SodaStream. Urządzenie, które pozwala nam niskim kosztem gazować wodę w domowych warunkach i na dobre zrezygnować z jednorazowych plastików. Jak to działa?

Saturator do wody gazowanej SodaStream – co to jest?

SodaStream to największy na świecie producent domowych ekspresów do wody gazowanej, któremu przyświeca idea „Push for better”. To zgrabna gra słów, bo w języku angielskim „push” oznacza zarówno naciskanie (np. przycisku), jak i dążenie do czegoś. SodaStream pozwala uzyskać bąbelkowaną wodę przyciśnięciem dźwigni, a jednocześnie dąży do tego, byśmy zrezygnowali z jednorazowych butelek plastikowych.

Urządzenie SodaStream wyglądem przywodzi nieco kolbowy ekspres do kawy, stąd też producent określa go mianem „ekspresem do wody”. To elegancka, smukła konstrukcja, która zmieści się w każdej kuchni, a co więcej, jako że nie wymaga zasilania, możemy ją postawić w dowolnym miejscu. Zależnie od tego, jaki wariant wybierzemy, obsługujemy go przyciskiem lub elegancką dźwignią, więc możemy dobrać sobie taki model, który najbardziej pasuje do naszych preferencji i wystroju wnętrza.

System składa się z trzech elementów – ekspresu, cylindra (czyli naboju z gazem) i butelki, w której przygotowywana jest woda gazowana. Warto też wspomnieć, że według szacunków producenta butelka ta wystarcza na cztery lata. Po tym okresie nie utrzymuje już gazu, ale nadal można ją wykorzystać do innych celów, a z kolei przez cały czas swojej użyteczności zastępuje 1769 jednorazowych butelek. Małe butelki są zwykle pakowane po 12 sztuk, więc możemy przyjąć, że jedna butelka SodaStream zastąpi nam 147 zgrzewek wody na przestrzeni 4 lat. To robi wrażenie!

Możliwości SodaStream nie kończą się jednak na gazowaniu wody. Dzięki zastosowaniu dodatkowych syropów np. Lipton, które wlewamy do gazowanej wody, możemy uzyskać w domowych warunkach także gazowane napoje, co pozwoli oszczędzić jeszcze więcej plastiku (i zaoszczędzić niemało pieniędzy, bo syrop do SodaStream wystarcza na nawet 36 porcji). Woda gazowana może być też podstawą do drinków.

Woda gazowana w domu – jak działa SodaStream?

Działanie ekspresu do wody SodaStream jest bardzo proste. Nalewamy zimną wodę do poziomu kreski na butelce, następnie pociągamy kilka razy za dźwignię i już, CO2 w naboju nadaje naszej wodzie bąbelków. Saturator jest naprawdę prosty w użyciu, a jednocześnie nie nastręcza problemu w długotrwałej eksploatacji. Jak było wspomniane wyżej, butelka SodaStream wystarcza na 4 lata i oczywiście możemy też dokupić dodatkowe butelki, jeśli chcemy aby np. każdy domownik miał swoją.

Jak wymienić nabój CO2 do SodaStream?

Istotna jest też kwestia uzupełniania gazu czy też wymiany naboju CO2 na nowy. Jeden nabój wystarcza na przygotowanie około 60l napoju. Wymiana naboju CO2 SodaStream może się odbywać na trzy sposoby:

Wymiana stacjonarna – w setkach sklepów w całej Polsce możemy wymienić nabój SodaStream na nowy za jedyne 49 zł. Wystarczy przynieść nabój do sklepu (m.in. MediaExpert, Carrefour, Media Markt czy wybrane punkty Max Elektro) i odebrać pełny, zaś sklep przekaże stary nabój do producenta

Online – zamawiamy kuriera poprzez formularz wymiany na stronie producenta, ten przywozi nam pełny nabój, a my oddajemy mu zużyty

InPost – jesienią 2023 r. pojawi się opcja wymiany naboju CO2 przy użyciu Paczkomatu, co sprawi, że cały proces będzie jeszcze prostszy, bo nie trzeba będzie ani iść do sklepu, ani czekać na kuriera, lecz udać się do Paczkomatu w dogodnej dla siebie lokalizacji, w dogodnym dla siebie czasie

SodaStream – czy warto kupić saturator do wody gazowanej?

Jeśli lubimy pić wodę gazowaną, to saturator taki jak SodaStream jest opcją nie tylko ekologiczną, pozwalającą na drastyczną redukcję zużywanego przez nas plastiku, ale także ekonomiczną.

SodaStream dostępny jest w trzech modelach o różnej wielkości, kosztujących od 299,99 zł do 499,99 zł. Zależnie od wybranego zestawu możemy w pakiecie otrzymać nie tylko sam saturator, ale także zapasowe butelki czy dodatkowy syrop do SodaStream. Jeśli pijemy wodę gazowaną codziennie, taki zakup zwróci się w perspektywie kilku miesięcy, a już od pierwszego dnia pozwoli nam oszczędzać przede wszystkim planetę (bo generujemy mniej plastiku), ale także czas (nie musimy chodzić do sklepu po napoje gazowane, bo możemy przygotować je w domu).

Biorąc pod uwagę fakt, jak wielkie korzyści niesie ze sobą tak niewielki wydatek, kwestia „czy warto kupić saturator do wody gazowanej SodaStream” powinna być oczywista dla każdego, kto uwielbia bąbelki. Warto.