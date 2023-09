Głośnik Bold L2 od Fresh ‘n Rebel pokazuje, że czasem rozmiar jednak ma znaczenie

Imprezowy głośnik, który nie rozładuje się po kilku godzinach? Oto Bold L2 od Fresh ‘n Rebel

Wielkie głośniki mogą oferować świetny dźwięk i głośność, ale są po prostu nieporęczne, zwłaszcza gdy chcemy wziąć je ze sobą na wyjazd. Można z nich korzystać w domu, jednak i tam zajmują sporo miejsca, który można byłoby przeznaczyć na inne rzeczy. Na szczęście świat idzie do przodu i na rynku znaleźć można sprzęt, który przy stosunkowo niewielkich gabarytach jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet tych bardziej wymagających użytkowników. Świetnym przykładem może być bezprzewodowy głośnik Bold L2.

Charakteryzuje się on solidnym rozmiarem – jest większy niż typowe bezprzewodowe głośniki, ale nadal zachowuje mobilność. Przenoszenie go nie powinno być dla nikogo problemem. A skoro już przy konstrukcji jesteśmy, to warto wspomnieć, że Bold L2 to urządzenie, któremu niestraszne złe warunki. Dzięki klasyfikacji IP67 jest odporny na kurz i wodę. Wykonano go z wytrzymałych i ochronnych materiałów, dlatego nie trzeba zbytnio się przejmować tym, że podczas grilla złapie nas deszcz albo urządzenie wpadnie na mokrą czy brudną powierzchnię. W razie potrzeby wystarczy wyczyścić go pod bieżącą wodą. Wyposażono go też w praktyczny pasem, który można zawiązać wokół specjalnego otworu z boku – w ten sposób można zawiesić go w dowolnym miejscu, więc nawet jeśli nie chcemy go kłaść na ziemi, można zaczepić pasek o najbliższą gałąź i po problemie.

Holenderska firma Fresh ‘n Rebel, tworząc swój nowy głośnik bezprzewodowy, postawiła na sprawdzoną konstrukcję z kątem nachylenia 12 stopni w górę. Dzięki temu Bold L2 zapewni nam krystaliczny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie. Mocne bazy, wysoką jakość dźwięku oraz imponującą głośność osiągnięto poprzez połączenie 30-watowego głośnika niskotonowego z 10-watowym głośnikiem wysokotonowym. Natomiast osoby, które lubią bawić się dźwiękiem i chcą uzyskać efekt stereo, mogą skorzystać z trybu Double Fun – za jego sprawą można bezprzewodowo połączyć dwa głośniki Bold L2 poprzez Bluetooth. To idealne rozwiązanie na każdą imprezę.

No właśnie, skoro o imprezach mowa. Dobrze wiemy, jak to jest, gdy spotykamy się z przyjaciółmi. W takich okolicznościach rzadko jedna osoba sprawuje funkcję DJ’a, co czasem może prowadzić do niewielkich konfliktów o to, kto teraz ma puszczać swoje utwory. Na szczęście na pokładzie Bold L2 znajdziemy bardzo przydatną funkcję Party Mode, która pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń do głośnika i odtwarzanie muzyki na zmianę nawet przez całą noc. A właściwie… prawie przez całą dobę, bo akumulator w tym bezprzewodowym głośniku oferuje łącznie aż 22 godziny odtwarzania, więc nie ma nawet mowy, by rozładował się wam w trakcie imprezy. Do pełna naładujemy go natomiast w 4,5 godziny.

Bezprzewodowy głośnik Bold L2 firmy Fresh ‘n Rebel jest już dostępny w polskich sklepach z elektroniką, w cenie ok. 619,90 zł. Do wyboru dostajemy aż cztery warianty kolorystyczne: niebieski (Dive Blue), oliwkowy (Dried Green), szary (Storm Grey) lub brązowy z odcieniem złota (Brave Bronze).