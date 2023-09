Najnowsze smartwatche Huawei Watch GT 4 już w Polsce. Jest tyle wersji, że każdy znajdzie coś dla siebie

Stylowe i napakowane funkcjonalnościami – oto nowe smartwatche z serii Huawei Watch GT 4

Jeśli zwykle nieco denerwuje was fakt, że w kwestii stylu własnego zegarka macie wpływ jedynie na jego rozmiar i paski, modele Watch GT 4 z pewnością wam się spodobają. Huawei postarał się, byśmy dostali naprawdę dużo wariantów do wyboru, zaczynając od rozmiaru koperty (41 mm i 46 mm), a na różnych – łącznie siedmiu – wersjach wykończenia kończąc. Niezależnie od wybranego wariantu, nowe zegarki Watch GT 4 cechuje wyjątkowa dbałość o jakość wykonania. Huawei połączył modę z elegancją, dbając przy tym, by design był stylowy oraz delikatny (w wariancie 41 mm). Nawet złota ramka nie jest nachalna, a jedynie dodaje blasku, przyciągając wzrok. Mniejsza wersja waży zaledwie 37 gramów bez paska i w najcieńszym miejscu mierzy jedynie 9,8 mm. Model z 49-milimetrową kopertą jest już nieco cięższy, bo jego waga wynosi ok. 48 gramów (bez paska) i delikatnie grubszy (10,9 mm). Oczywiście widać, że w tej wersji urządzenie jest masywniejsze i odważniejsze, co podkreśla ośmiokątny bezel. Huawei nie poszedł też na żadne kompromisy, jeśli chodzi o wykorzystane materiały, dzięki czemu modele Watch GT 4 cechują się odpornością i wytrzymałością – poziom szczelności IP68 i klasa wodoodporności 5 ATM.

Wariant 46 mm wyposażono w 1,43-calowy ekran LTPO AMOLED, natomiast w wersji 41 mm ekran ma już przekątną 1,32”. W obu przypadkach panel charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 466 × 466 pikseli z zagęszczeniem na poziomie odpowiednio 326 PPI i 352 PPI oraz odświeżaniem już od 1Hz, co przy stale włączonym ekranie pozwala na znaczną oszczędność energii. No właśnie, a skoro już przy tym jesteśmy – jak długo Watch GT 4 pracują na jednym ładowaniu? W przypadku mniejszego wariantu jest to maksymalnie 7 dni, natomiast posiadacze wersji 46-milimetrowej, będą mogli zapomnieć o ładowaniu nawet przez 14 dni (z korzystaniem z powiadomień, całodobowego monitorowania zdrowia, odtwarzania muzyki czy korzystaniem z trybów sportowych). Taki czas pracy został osiągnięty dzięki wykorzystaniu litowo-polimerowych akumulatorów o pojemności odpowiednio 323 i 524 mAh. Ładowanie obu zegarków do pełna trwa natomiast 100 minut.

Jeśli spojrzymy na pozostałe smartwatche w ofercie Huawei, nie trudno zauważyć, że producent duży nacisk kładzie na funkcje zdrowotne. Nie inaczej jest też w przypadku serii Watch GT 4, która dostała całkowicie nową funkcję „W formie”, pozwala ona na kontrolowanie deficytu kalorycznego. Po stronie użytkownika będzie leżało wprowadzanie swoich posiłków, a zegarek wszystko już sam posprawdza i obliczy, uwzględniając codzienne aktywności i treningi, dzięki czemu będziemy mogli dbać o zdrowy bilans energetyczny. Huawei ulepszył też funkcję zarządzania cyklem menstruacyjnym. Do tej pory śledzenie fazy cyklu i szacowana data owulacji podawana była w zasadzie tylko na podstawie wprowadzonych informacji. Teraz będzie się to odbywało również poprzez inteligentną analizę wskaźników fizjologicznych, takich jak tętno podczas snu, częstotliwość oddechów czy temperatura ciała.

To nadal nie wszystko, bo usprawnień doczekały się funkcje TruSeen™ 5.5+ i TruSleep™ 3.0. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom zegarki Watch GT 4 będą oferować o wiele dokładniejsze pomiary, z rejestracją czasu trwania, jakości i kompleksowej struktury snu oraz drzemek 9 (w tym snu lekkiego, głębokiego, REM i czuwania). Przydatną nowością jest też obserwacja oddychania podczas snu – pomoże ona w identyfikacji bezdechu sennego, dzięki czemu w razie potrzeby będzie można podjąć niezbędne działanie w celu poprawy snu. Oczywiście wszystkie dane zdrowotne zbierane przez smartwatch dostępne są na zegarku oraz w aplikacji Huawei Zdrowie. Tam w bardzo przejrzystej, łatwej do zrozumienia formie znajdziemy wszystkie informacje oraz wskazówki, jak jeszcze ulepszyć swoje nawyki.

Nie zabrakło tu też funkcji nastawionych na sporty. Na pokładzie nowych smartwatchy Huawei znajdziemy ponad 100 trybów sportowych, które pomogą ćwiczyć w bardziej naukowy i efektywny sposób oraz aktywnie zarządzać swoim treningiem. Smartwatch ułatwi też śledzenie aktywności i zwizualizuje postępy. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą ustawić swoje inteligentne plany biegowe i dokładną rejestrację trasy treningu dzięki wbudowanemu dwuzakresowemu, 5‑systemowemu, wysoce precyzyjnemu układowi pozycjonowania GNSS. Ulubione trasy będzie można udostępniać, co działa oczywiście w dwie strony, bo jeśli znajomy wyśle nam swoją trasę, będziemy mogli z niej skorzystać. Warto jeszcze wspomnieć, że 46-milimetrowy Watch GT 4 oferuje ponadto zwiększoną efektywność śledzenia, mniej czułą na kąt, pod jakim zegarek ustawiony jest względem satelity. W wielu sportach może się to okazać naprawdę przydatne.

Ceny i dostępność Huawei Watch GT 4

Jak już wspomniałam, do wyboru mamy aż siedem wersji – trzy z mniejszą i cztery z większą kopertą. W zależności od wariantu, ceny prezentują się następująco:

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Elite: koperta w kolorze złotym ze srebrną obwódką, stalowa bransoleta w kolorze srebrnym ze złotymi elementami za 1699 zł,

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Elegant: koperta w kolorze złotym ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym za 1399 zł,

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Classic: koperta w kolorze złotym ze skórzanym paskiem w kolorze białym za 1199 zł,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Elite: koperta w kolorze srebrnym ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym za 1499 zł,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Green: koperta w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami) z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym za 1199 zł,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Classic: koperta w kolorze srebrnym ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym za 1099 zł,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Active: koperta w kolorze czarnym z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym za 1099 zł.

Nie zabrakło oczywiście promocji premierowej. W okresie od 14 września do 15 października wszystkie wersje Watch GT 4 dostępne są ze specjalnym prezentem dla pierwszych nabywców. W gratisie dostajemy słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł za darmo (lub za 1 zł). Nabywcy wersji Elite mogą w tym czasie dostać też dodatkowy rok gwarancji na urządzenie, a kupując zegarek na stronie huawei.pl, klienci będą mogli opcjonalnie nabyć wymienne paski w cenie 69 zł.