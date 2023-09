Zakaz sprzedaży iPhone’a 12. Generuje zbyt wysokie promieniowanie elektromagnetyczne

iPhone’owi 12 grozi nie tylko blokada sprzedaży

Francuski minister technologii cyfrowych i telekomunikacji, Jean-Noël Barrot powiedział w wywiadzie dla dziennika La Parisien, że przyczyną jest przekroczenie norm SAR. We Francji wynoszą one odpowiednio 4 W/kg dla „kończyn” (telefon trzymany w dłoni lub w kieszeni) i 2 W/kg dla „tułowia” (odległość 5mm, symulująca noszenie telefonu w kieszeni kurtki lub torbie). ANFR, która przeprowadza kontrole urządzeń znajdujących się w sprzedaży stwierdziła tymczasem przekroczenie pierwszej z norm – współczynnik SAR w tym przypadku wynosił 5,74 W/kg. Dla drugiej normy natomiast nie stwierdzono przekroczenia.

ANFR wezwała Apple do usunięcia wadliwych urządzeń z sieci sprzedaży. Jak wyjaśnił minister Jean-Noël Barrot, firma ma 15 dni na dostosowanie swoich urządzeń do francuskich norm, w przeciwnym wypadku Apple może być zmuszone do wycofania wszystkich iPhone’ów 12 będących w obiegu na francuskim rynku, w tym także tych, które są w już użyciu. Zgodnie ze słowami ministra, najprawdopodobniej wystarczająca będzie odpowiednia poprawka w oprogramowaniu. Jeśli jednak tak się nie stanie, jak donosi Reuters, Francja przekaże odpowiednie informacje także innym europejskim agencjom i urzędom regulacyjnym, co może zaowocować dla Apple podobnymi problemami także na pozostałych rynkach Unii Europejskiej.

Apple nie jest znane z podobnych kłopotów, ale…

Kolejne iPhone’y co do zasady bowiem mieściły się w normach – może nie należały do telefonów najmniej promieniujących (negatywnie przekłada się to na zasięg), ale nigdy nie znajdowały się w rankingach urządzeń z najwyższym SAR. Jeśli istotnie Apple wypuści poprawkę firmware, która rozwiąże problem na tym sprawa się skończy. Jeśli natomiast sprawa rozleje się na kolejne kraje to może mieć ona dość konkretne konsekwencje finansowe i to mimo tego, że model iPhone 12 jest już dość wiekowy – może bowiem dojść do sytuacji, w której Apple zmuszone byłoby do masowej wymiany urządzeń na nowsze.