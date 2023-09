Chętni na nowe smartfony Apple’a? Serię iPhone 15 kupicie w przedsprzedaży w Plusie

Już wkrótce Plus rozpocznie przedsprzedaż modeli z serii iPhone 15

Zaledwie przed dwoma dniami Apple pokazał nam swoje najnowsze smartfony. Cztery modele – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max – mają naprawdę dużo do zaoferowania, w tym USB-C oraz tytanową obudowę w dwóch droższych smartfonach. Oczywiście jest tego znacznie więcej, ale pełną specyfikację przeczytacie sobie tutaj. Tymczasem teraz skupmy się bardziej na kwestii kupna najnowszych iPhone’ów. W Plusie już niedługo ruszy przedsprzedaż, a jeśli jesteście nią zainteresowani, wejdźcie na stronę www.plus.pl/iphone-new, tam należy podać swój numer telefonu, dzięki czemu zostaniecie powiadomieni o rozpoczęciu przedsprzedaży.

Dlaczego warto kupić iPhone’y 15 w Plusie? Przede wszystkim ze względu na program Plus Wymiana, dostępny tylko u zielonego operatora. Jest to unikalny program ratalny, w ramach którego można kupić iPhone’a w wyjątkowo niskich ratach, a po 2 latach spłacania można wymienić go na nowszy model. Co istotne, decydując się na tę ofertę, wybieramy abonament i umowę ratalną na 36 miesięcy, jednak po 24 miesiącach możemy dokonać wyboru – spłacamy pozostałe 12 rat i zostawiamy sobie iPhone’a lub wymieniamy go na nowy, z nową umową i to najważniejsze, bez konieczności dopłacania tych pozostałych rat ze starej umowy. Oczywiście zwracany iPhone musi byś sprawny i w dobrym stanie, ale normalne oznaki użytkowania nie są żadną przeszkodą. Więcej szczegółów znajdziecie na www.plus.pl/pluswymiana. Pamiętajcie też, że jeśli jesteście chętni na któregoś z iPhone’ów 15, możecie też skorzystać z Mistrzowskiej oferty i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego.

A co z osobami, które chciałyby wymienić swojego obecnego iPhone’a na najnowszy model? Dla nich też Plus coś przygotował – program Plus Odkup. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku operator zabiera od nas stary sprzęt i wycenia go, oferując potem zniżkę. By skorzystać z usługi, należy przynieść do salonu Plusa swojego iPhone’a, a ocena jego stanu technicznego obywa się automatycznie poprzez dedykowaną aplikację. Wystarczy zaledwie kilka minut, by otrzymać wycenę urządzenia. Jeśli nam to odpowiada, ustalona kwota zostaje przelana na nasze konto abonencie w Plusie i można wykorzystać ją na dowolne usługi z oferty lub na opłacenie rat za nowe urządzenie – w tym za najnowszego iPhone’a 15. Dzięki temu jeszcze bardziej można zejść z ceny. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminach promocji oraz na stronie www.plus.pl/plusodkup.