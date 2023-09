Jaka przyszłość czeka fotowoltaikę? Poznaliśmy najnowsze prognozy

W ramach spisu zatytułowanego 3Q 2023 Global PV Market Outlook analitycy stwierdzili, że tylko w 2023 roku zamontowanych zostanie wiele nowych instalacji fotowoltaicznych, których wolumen mocy wyniesie 392 GW. Prognozy na przyszłość są optymistyczne i w dużej mierze jest to pokłosiem przyspieszenia w Chinach oraz szybkiego rozwoju na innych ugruntowanych rynkach.

Na przykład w kontekście polikrzemu eksperci zwracają uwagę na niewielki spadek produkcji oraz stabilizację cen. Mimo to wciąż spodziewana jest ogromna nadpodaż w drugiej połowie tego roku. Sytuacja chińskich dostawców jest mało zadowalająca, ponieważ panuje u nich spora konkurencja, a kluczowe rynki zbytu, takie jak Europa, zapewniły sobie spore zapasy modułów.

Raport przygotowany przez analityków związanych z BloombergNEF dotyczy zarówno obecnej sytuacji, jak i przewidywań na najbliższe lata

Chiny stoją na czele jeśli chodzi o wykorzystywanie energii słonecznej, a ich plany wydają się naprawdę śmiałe, lecz jednocześnie jak najbardziej realne. Cieszy również fakt, że w różnych częściach świata rosnącą popularnością cieszą się zarówno duże, jak i małe elektrownie słoneczne, których działalność łączy się z magazynowaniem energii.

Jeśli chodzi o globalną sytuację fotowoltaiczną, to w 2023 roku jest spodziewany wzrost mocy względem 2022 wynoszący aż 56 procent. To gigantyczny skok, który pokazuje, jak wielki postęp dokonał się w ostatnim czasie w związku z rosnącą popularnością instalacji pozwalających na pozyskiwanie energii ze słońca. W dużej mierze jest to zasługa Chin, które są obecnie liderem w zakresie montowania nowych instalacji i taka sytuacja utrzyma się co najmniej do 2030 roku.

O ile w tym roku spodziewana zainstalowana moc w fotowoltaice nie przekroczy 400 GW, tak każdy kolejny powinien wiązać się z pokonaniem tego pułapu. Wzrost ma być regularny i zauważalny, przy czym w 2030 roku powinno zostać zainstalowane około 700 GW mocy fotowoltaicznej. Poza Chinami na brawa zasługują kraje Europy – nie sposób nie odnotować również spodziewanego dołączenia do “zabawy” dużego gracza w postaci Indii. Kraj ten ma już w przyszłym roku odegrać istotną rolę w kreowaniu globalnego bilansu fotowoltaicznego.