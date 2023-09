Monitoring w domu lub małej firmie – podpowiadamy, jak się do tego zabrać

W warunkach domowych wielu ludziom rzeczywiście mogą wystarczyć proste kamerki smart-domowe, z opcją zapisu wideo w chmurze. W warunkach wielkich przedsiębiorstw istotnie przydaje się pomoc specjalistów, którzy rozprowadzą zaawansowaną sieć kamer i zepną ją w jedną, łatwą do zarządzania całość. Sęk w tym, że pomiędzy tymi skrajnościami jest jeszcze ogromna rzesza ludzi, którzy potrzebują monitoringu domu lub małej firmy w szerszym zakresie i proste kamerki to dla nich za mało, a z kolei specjalistyczna instalacja to przerost formy nad treścią.

Na szczęście dla takich osób konfiguracja systemu monitoringu może być bardzo prosta i relatywnie niedroga. Potrzebujemy w tym celu tak naprawdę trzech elementów:

kamer,

NAS-a z odpowiednim oprogramowaniem,

dysków do przechowywania zapisu z kamer.

Dobór odpowiedniego NAS-a rozwiązuje dwa pierwsze problemy

Jeśli odpowiednio dobierzemy NAS, nie musimy się martwić ani o typ podłączanych kamer, ani o oprogramowanie do monitorowania. Świetnym tego przykładem jest QNAP QVP-21C, który jest relatywnie prostym, dwudyskowym urządzeniem opracowanym przede wszystkim z myślą o nadzorze sieciowym, wyposażonym w czterordzeniowy procesor Intela, obsługujący do 16 kanałów z kamer IP (8 bezpłatnie, do 16 za dodatkową opłatą).

QNAP QVP-21C

Co najważniejsze z perspektywy konfigurowania monitoringu, jest on kompatybilny z tysiącami kamer działającymi w standardzie ONVIF od ponad 190 marek. A to znacząco ułatwia wybór narzędzi i nie ogranicza nas ani do jednej marki, ani do korzystania np. tylko z bardzo drogich rozwiązań.

Ten NAS oferuje też adekwatną łączność, w tym złącza 2,5 GbE do błyskawicznej transmisji danych oraz podwójne wyjście HDMI do wysyłania sygnału na dwa monitory, dla wygodniejszego podglądu kamer w czasie rzeczywistym.

NAS-y QNAP oferują też szereg znakomitych rozwiązań oprogramowania, dzięki którym nie trzeba doinstalowywać nic więcej. Wbudowane w QVP-21C narzędzie QVR Pro pozwala nie tylko na podglądanie obrazu ze wszystkich podłączonych kamer, ale wprowadza też funkcje smart, jak np. inteligentne rozpoznawanie ruchu (z dowolnej kamery), albo zmianę kąta widzenia w przypadku kamer typu rybie oko. Możemy zatem np. zainstalować jedną kamerę z ultraszerokim obiektywem i zmieniać jej kąt widzenia, zamiast instalować kilka indywidualnych modułów. Opcjonalna aplikacja QVR Face potrafi też rozpoznawać twarze w czasie rzeczywistym, co pozwala tworzyć np. zaawansowane systemy dostępu do drzwi w firmie, albo ustawić adekwatne powiadomienia w domowym monitoringu.

QNAP QVP-21C

Jeśli monitoring ma być niezawodny, niezawodny musi być dysk. Tak, jak WD Purple

Czy do NAS-a można włożyć dowolny dysk HDD? Można, oczywiście. Jeśli chcemy, żeby bardzo szybko padł. Nie bez powodu do dysków sieciowych stosuje się dedykowane nośniki danych – muszą one bowiem cechować się innymi parametrami od dysków konwencjonalnych, stosowanych w komputerach osobistych. O ile na komputerach najważniejszym parametrem jest szybkość odczytu i zapisu, tak w przypadku dysków do NAS-a kluczowym parametrem jest wytrzymałość magazynu i niezawodność podczas pracy 24/7.

WD Purple

Takie możliwości oferuje np. dysk z serii WD Purple, który został zaprojektowany stricte z myślą o systemach monitoringu. To dysk klasy surveillance, dostępny w wariantach od 1 TB do nawet 22 TB (!), oferujący od 64 do 256 MB pamięci podręcznej.

Jego prędkość obrotowa wynosi 5400 obr/min., więc nie jest to może najszybszy z dysków, ale za to jego parametr niezawodności MTBF jest określony przez producenta na 1000000 godzin. Tak, MILION godzin. W przypadku nośników o pojemności do 4 TB dyski są przystosowane do przetwarzania nawet 180 TB rocznie z nawet 64 kamer, zaś w przypadku nośników o większej pojemności – nawet do 360 TB danych rocznie i nawet 16 kanałach AI korzystających z funkcji głębokiego uczenia.

WD Purple

Wydawać by się mogło, że dysk o takich parametrach musi być bardzo drogi, ale to również nieprawda – magazyn o pojemności 1 TB to koszt zaledwie 266 zł, a to pojemność wystarczająca w większości domów. Do monitoringu firmowego producent zaleca magazyny o pojemności od 4 TB wzwyż, co nadal nie jest przesadnie wysokim kosztem, bo za jeden taki dysk zapłacimy mniej niż 500 zł. A to bardzo niewygórowana cena jak na urządzenie pełniące tak ważną rolę.

WD Purple

Konfigurując system monitoringu zawsze warto postawić na NAS wyposażony co najmniej w dwie zatoki, taki jak wspomniany wyżej QVP-21C. Dlaczego? Ano dlatego, że mając dwa magazyny możemy skonfigurować je w układzie RAID i albo zwiększyć szybkość nośnika danych łącząc dwa magazyny w jeden (RAID 0), albo – co bardziej polecamy w przypadku monitoringu – skonfigurować dwa magazyny jako backup danych (RAID 1). Jeśli do QVP-21C włożymy dwa dyski WD Purple i skonfigurujemy je w ten sposób, zapis z kamer monitoringu będzie trafiać jednocześnie na dwa nośniki. I choć awaria takich dysków jest bardzo mało prawdopodobna, to w razie czego zawsze dysponujemy kopią zapasową nagrań, a co za tym idzie: podnosimy bezpieczeństwo w domu czy w firmie.

Dlaczego warto założyć monitoring? To nie tylko ochrona przed złodziejami

W powszechnym przekonaniu monitoring to przede wszystkim ochrona przed kradzieżą i włamaniem, co jest oczywiście prawdą, ale w dzisiejszych czasach monitoring to znacznie więcej. To nieoceniona pomoc w przypadku wydarzeń losowych, gdy np. musimy pokazać ubezpieczycielowi, co zaszło, aby otrzymać wypłatę należnej nam kwoty.

W domowych warunkach monitoring przydaje się nawet w błahych sytuacjach, jak choćby, gdy przyjeżdża kurier, a nas nie ma w domu. Jeśli mamy do kompletu np. wideodomofon, możemy zdalnie poinstruować kuriera, gdzie ma zostawić paczkę, a potem mieć pewność, że nikt się do niej nie zbliży. Nie mówiąc już o tym, że współczesne narzędzia smart-domowe pozwalają na nieskończoną ilość konfiguracji zdarzeń, które można wywoływać monitoringiem – od wspomnianego wcześniej otwierania drzwi poprzez rozpoznawanie twarzy, po proste udogodnienia, jak włączanie światła na podwórku po rozpoznaniu ruchu.

Domowy czy firmowy monitoring ma wiele zastosowań, a jego konfiguracja nie musi być ani przesadnie skomplikowana, ani przesadnie droga. Trzeba tylko postawić na sprawdzone, niezawodne rozwiązania, które zagwarantują nam, że instalacja monitoringu spełni swoje zadanie.