W sieci pojawiły się przecieki dotyczące procesora Nintendo Switch 2. Mogą dziwić

Przecieki i plotki nie zawsze są sprawdzonymi informacjami, dlatego póki nie ma oficjalnej specyfikacji urządzenia, nie można do końca im wierzyć. Najnowsze dotyczące Switch 2 podają nam informacje o procesorze i taktowaniu. Mogą zaskakiwać, ponieważ nie podają żadnych supernowych podzespołów czy też rewolucyjnych rozwiązań. Będzie to kombinacja rozwiązań NVIDII i Arm.

Jaki będzie procesor Nintendo Switch 2?

Przecieki, które pojawiły się na platformie “X” (czyli Twitterze), pochodzą z dwóch niezależnych źródeł – od użytkowników Kopite7kimi oraz Tech_Reve. Ten pierwszy znany jest z przekazywania światu licznych informacji nieoficjalnych, które później często okazują się prawdziwe. Według obu Nintendo Switch 2 ma być wyposażone w układ T239 SOC, korzystający z architektury Ampere (tej samej, co w kartach RTX 3000). Jednak źródła różnią się w przypadku informacji na temat technologii jego wykonania.

Według Tech_Reve ma zostać do tego wykorzystana Samsung 7LPH, czyli ulepszona litografia 8 nm. Natomiast Kopite7kimi podaje zamiast tego SEC8N – czyli proces NVIDII z litografią 5 nm. Obaj użytkownicy są jednak zgodni co do nazwy, a więc T239.

A co wiemy o specyfikacji grafiki? Tutaj również informacje podaje nam przeciek, ale pochodzi on od kogoś innego – użytkownika KittyYYuko. To źródło podaje, że procesor będzie mieć 1280 rdzeni CUDA. W chwili obecnej NVIDIA ma dwie wersje Ampere: standardowe HPC z 64 rdzeniami na SM oraz konsumencie ze 128 rdzeniami na SM. Ale wg Kopite7kimi T239 ma być oparte na jednym GPC, podczas gdy Orion SoC ma dwa – każdy wyposażony w 8 SM, co daje łącznie 16 SM oraz 2048 rdzeni. NVIDIA ma GPU GA 106 z pojedyńcznym GPC z 10 SM, więc w tym przypadku SoC może wyglądać inaczej.

Nintendo Switch 2 może zaskoczyć?

Wracając do procesora – SoC Nintendo Switch 2 ma mieć 8 rdzeni Cortex A78 Arm zgromadzonych w jednym klastrze. Ale możemy zobaczyć wariant A78 “C” mający do 8 MB pamięci cache L3. Przecieki podają także, że może być to układ A78 “AE” z linii procesorów Orin. Tutaj mamy 12 rdzeni oraz 6 MB pamięci L3 cache.

Mówiąc szczerze, plotki i przecieki związane z handheldem mogą mocno namieszać w głowie. Po zamkniętym pokazie podczas targów Gamescon 2023 pojawiły się informacje, że urządzenie będzie mogło odpalać gry z natywną rozdzielczością 4K 60 fps, a ponadto ma w pełni wspierać technologie Ray Tracing i DLSS. Czy jest to możliwe z zaprezentowanymi rozwiązaniami?

Ponieważ premiera Nintendo Switch 2 odbędzie się dopiero w 2024 roku, do tego czasu z pewnością pojawią się kolejne przecieki, które albo potwierdzą zaprezentowane dzisiaj, albo im zaprzeczą. Póki co wszystko jest możliwe.