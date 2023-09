Nothing potwierdza: będzie tani smartwatch i nie tylko. Znamy datę premiery.

Nothing uruchamia submarkę dla tańszych urządzeń

Carl Pei, założyciel i CEO Nothing, już pod koniec sierpnia poinformował, że firma przygotowuje się do uruchomienia swojej submarki pod nazwą CMF by Nothing. Pod tym szyldem miałyby być tworzone i sprzedawane urządzenia tańsze, nie aspirujące do półki flagowej.

Mark your calendar, CMF by Nothing launch on 26 Sep. pic.twitter.com/3bg3TFsZkU — Manu Sharma (@buildingnothing) September 14, 2023

Manu Sharma, manager Nothing India poinformował na Twitterze (znanym także jako X), że 26 września planowany jest oficjalny start CMF by Nothing. Nie ma wprawdzie żadnych oficjalnych informacji co będzie tego dnia zaprezentowane, lecz z wcześniejszych przecieków można zakładać, że premierę mogą mieć słuchawki Buds Pro, ładowarka GaN 65 W oraz smartwatch Watch Pro.

Ten ostatni jest rzecz jasna najbardziej interesujący. Wg przecieków ma to być urządzenie zbliżone kształtem do Apple Watcha (tylko z prostymi ściankami), wykonane z aluminium. Ekran AMOLED ma mieć przekątną 1,96″, 600 nit jasności, odświeżanie 50 Hz oraz obsługę Always-On Display. Inne elementy specyfikacji wskazują na wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68, baterię 330 mAh, łączność Bluetooth 5.3, GPS oraz bogaty pakiet sensorów zdrowotnych monitorujących funkcje organizmu. Nic nie wiadomo na temat oprogramowania, które ma posiadać Watch Pro, lecz przypuszcza się, że nie będzie to Wear OS.

Premiera w Indiach i co dalej?

Indyjska premiera wskazuje oczywiście, że w pierwszej kolejności nowości trafią właśnie na ten ogromny rynek. Czy będą dostępne także na rynkach reszty świata przyjdzie dopiero zobaczyć. Z pewnością jest tam miejsce na jeszcze jeden niedrogi smartwatch czy słuchawki. Skoro zaś o cenach mowa, to prognozy mówią o koszcie 4500 rupii za zegarek, 3500 rupii za słuchawki i 3000 rupii za ładowarkę, co się przekłada odpowiednio na ~235 zł, 183 zł i 157 zł, ale bez uwzględnienia polskich podatków.