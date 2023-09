NVIDIA nie traci czasu. Nowy sterownik dla gry Starfield odczuwalnie podnosi wydajność

NVIDIA nie traci czasu i szybko wypuściła nowy sterownik Game Ready. Jego głównym przeznaczeniem jest optymalizacja szalenie popularnej gry Starfield. To szczególnie ważne, ponieważ jak do tej pory przy kartach graficznych AMD wypadała ona znacznie lepiej. Teraz ma się to zmienić, a pałeczkę przejąć NVIDIA. Na których układach producenta odczujesz różnicę?

Starfield z nowym sterownikiem – to jest to

NVIDIA wypuściła aktualizację Over-The-Air (OTA), która skupia się na poprawie wsparcia dla Resizable BAR. Jest to rozwiązanie usprawniające komunikację na linii GPU-CPU i przekłada się na wzrost wydajności w grach. Do wsparcia dodano optymalizację ustawień dla Starfield, co odczują wszyscy posiadacze kart graficznych z serii RTX 30 i RTX 40, niezależnie od tego, czy korzystają z desktopów czy laptopów. Użytkownicy korzystający ze sterowników 573.34 oraz 537.14 otrzymają aktualizację automatycznie.

Jeśli jednak tak by się nie stało, Sean Pelletier (czyli szef działu Game Ready w NVIDII) wyjaśnia, aby po prostu zrestartować system. Można też zajrzeć do logu, aby sprawdzić, czy aktualizacja została wprowadzona. W systemach Windows domyślnie znajduje się on w lokalizacji: C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NvProfileUpdaterPlugin

Czytaj też: Darmowe FPS-y w Starfield dla wszystkich. Bethesda dogadała się z AMD

Pierwsze testy pokazały, że po wprowadzeniu aktualizacji wydajność Starfield na układach RTX 40 wzrasta o 5% . Po instalacji można w prosty sposób zoptymalizować ustawienia gry, korzystając z GeForce Experience. Wystarczy wejść w profil gry i wybrać “Optymalizuj”. Ja dodam jeszcze, że nowy sterownik ma także usprawnić działanie dwóch innych gier – Mortal Kombat 1 oraz Lies of P. Tak więc dla graczy jest to absolutny mus.