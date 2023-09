Co przyniesie nowy GeForce? Wydajność topowego RTX 5000 zapowiada się porażająco

Nvidia rządzi na rynku kart graficznych i prawdopodobnie nie zmieni się to przez najbliższe lata. Jednak każda nowa rodzina przynosi znaczny postęp w stosunku do poprzedników, co z kolei otwiera przed graczami i twórcami treści nowe możliwości. Ale czy przy nowej generacji możemy spodziewać się niespodzianek?

Topwy RTX 5000 – co o nim wiemy?

Plotki i przecieki o RTX 5000 nie są niczym nowym – pojawiły się już w pierwszej połowie tego roku. I z pewnością wiele się jeszcze pojawi, ponieważ linia ta ma trafić na rynek w roku 2025. Układy te będą korzystać z nowych procesorów graficznych o nazwie “Blackwell”, które mają posłużyć równie wydajnie do gier, jak i obsługi sztucznej inteligencji. Nowe informacje na ich temat udostępnił na platformie “X” znany specjalista od przecieków o nicku Kopite7kimi. Zaznaczam jednak, że to tylko przecieki i nie można im na sto procent wierzyć.

A więc procesory graficzne Blackwell mają być dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy to GB100, przeznaczony dla SI oraz HPC (dla superkomputerów oraz maszyn zajmujących się obliczeniami wysokiej wydajności). Ma być wykonywany w procesie litograficznym 3 nm przez TSMC. Będzie pierwszym chipem Nvidii korzystającym z architektury MCM (Multi-Chip-Module). Znajdzie się na nim 8 modułów GPC, w każdym 10 bloków PCS i 2SM, co da łącznie 160 jednostek SM na kości. Zastosowana zostanie w niej szyna 8192-bit, w pełni kompatybilna z najnowszymi standardami HBM, jak HBM3e. Blackwell ma oferować 128 FP32, podczas gdy w przypadku układów Ampere oraz Hopper jest to odpowiednio FP32 i FP64. W efekcie pełna kość może mieć 20 480 rdzeni FP.

Jak wypada pełne porównanie? Oto zestawienie:

A100 (Ampere) – 8 GPC / 64 TPC / 128 SM / 64 rdzeni na SM / 8192 rdzeni / 5120-bit

8 GPC / 64 TPC / 128 SM / 64 rdzeni na SM / 8192 rdzeni / 5120-bit H100 (Hopper) – 8 GPC / 72 TPC / 144 SM / 128 rdzeni na SM / 18,432 rdzeni / 5120-bit

8 GPC / 72 TPC / 144 SM / 128 rdzeni na SM / 18,432 rdzeni / 5120-bit B100 (Blackwell) – 8 GPC / 80 TPC / 160 SM / 128 rdzeni na SM / 20,480 rdzeni/ 8192-bit

Drugi wariant to GB202. Ma występować w wielu konfiguracjach, a jego zastosowaniem będzie gaming i HPC. Tutaj może spodziewać się 12 GPC, w każdym 8 TPC (łącznie będzie ich 96) oraz 192 SM. Podobnie jak w pierwszym wariancie, będzie tu 128 rdzeni FP32 na SM, co daje nam 24 576 rdzeni. Jest to zwiększenie o 33% w porównaniu z AD102.

W chwili obecnej procesory Ada Lovelace, używane w RTX 40, stają się powoli przestarzałe. Nowe jednostki są projektowane już z myślą o zaawansowanym wykorzystaniu SI, sieciach neuronowych oraz operacjach związanych z ray tracingiem. Flagowy model rodziny RTX 5000 w porównaniu z poprzednikiem powinien mieć o 50% procesorów więcej, przepustowość lepszą o 52%, o 78% większą pojemność cache oraz częstotliwość rdzeni większą o 15%. W efekcie nowy flagowiec powinien być o 70% wydajniejszy. Jego konfiguracja może natomiast prezentować się następująco:

24,576 rdzeni CUDA (GB202 GPU)

32 Gbps GDDR7

taktowanie maksymalne ~3000 MHz

cache L2 128 MB

Jak jednak wspomniałem na początku – do premiery układu jeszcze mnóstwo czasu, dlatego wszystko może się zmienić.