Aby skorzystać z tego dysku sieciowego, nie będziesz potrzebować internetu

Dyski online działają w bardzo podobny sposób – mają za zadanie przechowywać nasze pliki w chmurze, dzięki czemu mamy do nich dostęp z dowolnego urządzenia (byle pamiętać swój login oraz hasło). Jednym z nich jest OneDrive – każdy użytkownik systemu Windows ma do niego dostęp, ponieważ stanowi on jego część. Jak jednak zapowiedział Microsoft, wkrótce do skorzystania z niego nie będzie potrzebne łącze z internetem. A więc jak to zadziała?

OneDrive offline – spokojnie, działaj dalej

Od 3. do 5. października w Las Vegas odbędzie się konferencja Power Platform, podczas której Microsoft ma przedstawić plany związane z rozwojem swoich usług. Już zapowiedziano, że pierwszego dnia powie sporo ciekawych rzeczy na temat OneDrive. Już kilka dni temu pisałem, że prawdopodobnie ogłosi nowy system naliczania miejsca na sieciowym dysku (który – moim zdaniem – jest trochę nie fair), ale jak się okazuje – to nie wszystko.

Teraz dodano także, że pojawią się informacje o nowych ulepszeniach OneDrive. Jakich? Na liście wymienionych widzimy szybszy dostęp do plików, łatwiejszą współpracę z innymi użytkownikami oraz wzmocnioną ochronę danych. Mają również pojawić się funkcje powiązane ze sztuczną inteligencją oraz tryb offline. Jak ma działać ten ostatni? Na stronie Microsoftu czytamy:

Ta funkcja pozwoli uruchomić OneDrive w twojej przeglądarce i przeglądać, sortować, zmieniać nazwy, przenosić, kopiować oraz kasować pliki bez dostępu do sieci. Korzystając z plików oznaczonych jako “zawsze dostępne offline” będzie można je otwierać i pracować na nich bez konieczności dostępu do sieci. Wszystkie wykonane zmiany zostaną natychmiast zsynchronizowane po połączeniu z internetem

Patrząc na “mapę drogową” Microsoft365, zmiany w OneDrive – w tym tryb offline – powinny być wprowadzane stopniowo od listopada do grudnia. Miło by było, aby producent wprowadził także możliwość aktywacji samego systemu Windows 11 bez konieczności używania do tego internetu. Z drugiej jednak strony Microsoft od dawna już zapowiada, że przyszłość komputerów leży w chmurze, więc raczej tego się nie spodziewam.