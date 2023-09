Gambit w Operze. Królowa gier planszowych zagości w przeglądarce na stałe

Dzięki integracji Opery z Chess.com zarówno gra, jak i niezliczona ilość treści związanych z szachami będzie w zasięgu jednego kliknięcia. Ikonka Chess.com będzie od teraz widoczna na pasku bocznym desktopowej wersji przeglądarki Opera. Natomiast zupełnie nowa odsłona przeglądarki czeka na miłośników szachów w Operze na Androida. Na stronie startowej znajdą się artykuły, filmy, poradniki oraz lekcje – dzięki czemu użytkownicy Opery będą rozwijać swoje umiejętności, opanowywać nowe strategie i zdobywać punkty w rankingu ELO.

– Chess.com zapoczątkowało swoisty renesans królewskiej gry, w którą obecnie codziennie grają miliony ludzi na całym świecie. Jesteśmy dumni, że we współpracy z Chess.com możemy stworzyć nową platformę umożliwiającą szybkie i bezpieczne przeglądanie sieci wszystkim szachistom, bez względu na to, gdzie się znajdują. – mówi Jumana Patel, Director of Business Development & Global Partnerships w Opera.

– Opera jest najpopularniejszą niezależną przeglądarką. Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia świata szachów do nowej wersji przeglądarki opartej na sztucznej inteligencji, dzięki której ta piękna gra, którą wszyscy kochamy, stanie się jeszcze bardziej dostępna, wygodna i przyjemniejsza. Podczas naszego nadchodzącego turnieju AI Cup, który odbędzie się w dniach 26-29 września, zaprezentujemy na żywo niektóre z nowych unikalnych możliwości tej niezwykłej szachowej przeglądarki. – dodaje Sebastian J. Kuhnert, Wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Chess.com.

Szachowe rozgrywki na komputerze oraz smartfonie

Integracja Opery z Chess.com na pasku bocznym to kompilacja tego, co najlepsze w świecie szachów – począwszy od łamigłówek, poprzez szybkie partie błyskawiczne, aż po pojedynki mistrzów i relacje streamerów. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że zmiana ustawień tablicy, korespondencja z rywalami i oglądanie treści instruktażowych jest znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wszystko to bez konieczności korzystania z innej aplikacji czy otwierania kolejnej zakładki. Można nawet przypiąć panel do paska bocznego, aby móc jednym okiem czytać, oglądać lub przeglądać poradniki i analizy, w czasie kiedy przeciwnik planuje swój następny ruch.

W przypadku Opery na Androida miłośnicy szachów mają do dyspozycji specjalną wersję przeglądarki, która zawiera zbiór unikalnych funkcjonalności. Specjalne szachowe tapety tworzą wyjątkowy estetyczny klimat nawet podczas przeglądania. Na stronie głównej znajdują się materiały wideo i najnowsze artykuły z serwisu Chess.com, natomiast dzięki funkcji Speed Dials szybki dostęp do gry czy streamingowy serwisu ChessTV jest zawsze w zasięgu kursora.

Szach-mat: multi-funkcjonalne przeglądarki desktopowe i mobilne

Opera została niedawno zaprezentowana w nowej odsłonie pod nazwą Opera One. Łączy w sobie koncepcję modułowego designu (Modular Design) oraz nowy sposób wielowątkowego wykorzystania biblioteki wspomagającej renderowanie grafiki (Multithreaded Compositor), aby zapewnić szybszą i płynniejszą warstwę interfejsu użytkownika.

Nowe, innowacyjne rozwiązania, takie jak Tab Islands połączone z wieloletnim zaangażowaniem Opery w szybkość i bezpieczeństwo pozwoliło zbudować mocniejszą oraz bogatszą w funkcje przeglądarkę, czego przykładem jest szereg przydatnych dla użytkownika usług, takich jak bezpłatny VPN, VPN Pro czy wbudowana blokada reklam.

Opera One jest pierwszą przeglądarką w pełni zintegrowaną z generatywną sztuczną inteligencją o nazwie Aria, która wykorzystuje technologię GPT opracowaną przez OpenAI. Została ona przez Operę wzbogacona o dostarczane w czasie rzeczywistym najnowsze zasoby internetu.

Opera na Androida to potężna i bezpieczna flagowa przeglądarka norweskiej firmy, która zawiera te same opcje bezpłatnej oraz profesjonalnej sieci VPN, wbudowane blokady reklam, jak i modułów śledzących czy natywny portfel kryptowalutowy. Natomiast opcje ustawiania niestandardowych tapet pozwalają każdemu wykazać się kreatywnością, a Aria – dostępna także w Operze na Androida – pomoże, w każdym miejscu i czasie, serwując bieżące informacje z sieci, których brak był jedną z podstawowych bolączek tego typu rozwiązań.

Specjalna szachowa wersja dekstopowej Opery oraz Opera na Androida jest już dostępna.