CrossMobile już w Polsce. Nowy operator startuje z abonamentem za mniej niż 10 złotych

Kolejny operator komórkowy pojawia się w Polsce. Co oferuje CrossMobile?

CrossMobile to nowoczesny operator telefonii komórkowej, który mocno stawia na innowacyjne rozwiązania, takie jak np. aplikacje dbające o bezpieczeństwo i monitorujące zagrożenia, na jakie mogą być narażeni nasi bliscy. Operator korzysta z infrastruktury Plusa, co już z miejsca działa na jego korzyść – przyszli klienci CrossMobile będą bowiem mogli korzystać z 5G Ultra i oczywiście ze zwykłego 5G też, ciesząc się najlepszym zasięgiem sieci nowej generacji. Kolejny plusem, jaki przemawia na korzyść nowego operatora, jest fakt, że korzystanie z social mediów, takich jak Facebook, Messenger, Instagram oraz Whatsapp, nie zużywa pakietu danych. Niezależnie od tego, jaki abonament wybierzemy, umowa jest elastyczna i to od nas zależy, jak długo z siecią zostaniemy. W dodatku nowy operator stawia na ekologię, obsługując też karty eSIM obok fizycznych kart SIM.

Do wyboru mamy kilka różnych ofert abonamentowych, a w każdej z nich możemy korzystać z nielimitowanych połączeń na komórki i numery stacjonarne w kraju, nielimitowanych SMS-ów i MMS-ów, wysokiej jakości rozmów WIFI calling i najszybszej w Polsce sieci 5G.

Pakiet Start – 14,99 złotych miesięcznie z 3 GB internetu na terenie Polski,

miesięcznie z 3 GB internetu na terenie Polski, Pakiet More – 16,55 złotych (zamiast 19,99) z 12 GB miesięcznie (+ 3,25 GB w roamingu EU),

(zamiast 19,99) z 12 GB miesięcznie (+ 3,25 GB w roamingu EU), Pakiet Faster – 29,99 złotych z 30 GB miesięcznie (+5,89 GB w roamingu EU),

z 30 GB miesięcznie (+5,89 GB w roamingu EU), Pakiet Rocket – 49,99 złotych z 100 GB miesięcznie (+9,82 GB w roamingu EU)

A gdzie wspomniany w tytule abonament za mniej niż 10 złotych? Nie martwcie się, też jest. CrossMobile, chcąc zachęcić do siebie Polaków, przygotował powitalną promocję. W której ramach po przeniesieniu numeru dostajemy miesiąc za darmo, a potem miesięczna opłata za abonament ma wynosić jedyne 9,99 złotych (zamiast 16,99 zł). W ramach tej oferty dostajemy wszystkie wspomniane wcześniej bonusy oraz aż 12 GB internetu. Jest to oczywiście abonament na czas nieokreślony, więc możemy zrezygnować z niego w każdym momencie, co jednak oznacza również, że operator może w każdym momencie zmienić warunki oferty. W tym przypadku CrossMobile daje gwarancję, iż przez co najmniej rok będziemy płacić 9,99 zł/mies. Umowę możemy wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a przenosząc numer do CrossMobile, pierwszy miesiąc będzie zupełnie darmowy – dotyczy to wszystkich opcji.

Warto też wspomnieć, że nowy operator oferuje też świetną aplikację, która powinna spodobać się wszystkim rodzicom dbającym o bezpieczeństwo swojego dziecka. Care4Kids wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, by analizować, jak dzieci korzystają z usług komórkowych i internetu na telefonie. Notowane są zmiany i zaburzenia nastrojów (dzięki czemu można wcześnie wykryć objawy depresji), a apka jest też w stanie rozpoznać treści niepokojące, takie jak dręczenie czy molestowanie. Jest to jedyne takie rozwiązanie na świecie, które zapewnia pełne monitorowanie 24/7 zachowań naszych najbliższych. Aplikacja oprócz wychwytywania niebezpiecznych treści, może blokować nieodpowiednie strony i zdjęcia, alarmować przez niebezpieczeństwem, a nawet odbierać głosy i obrazy w sytuacjach zagrożenia.

Dostęp do Care4Kids kosztuje jedynie 0,99 zł przez pierwsze dwa miesiące, natomiast od trzeciego miesiąca obowiązywać będzie cena promocyjna 29,99 zł! (regularna cena 49,99 zł). Taka aplikacja może naprawdę przydać się wielu rodzicom, zwłaszcza gdy mają oni podejrzenia, że ich dziecko może mieć problemy z rówieśnikami lub ma kontakt z nieodpowiednimi treściami w sieci.