Oto superszybki monitor G-Master GB2470HSU-W5 od iiyama. Sprawdzi się podczas najbardziej wymagających rozgrywek

Czarny to bardzo uniwersalny kolor, dlatego też dominuje w sprzętach i akcesoriach komputerowych. Wszystko możemy znaleźć czarne – od biurka, przez fotel, na klawiaturze czy monitorze kończąc. Jeśli właśnie urządzacie swój gamingowy kącik i myślicie nad zerwaniem z przytłaczającą czernią, stoicie przed dość ciężkim wyzwaniem. Bo o ile obudowę czy akcesoria w kolorze białym jest dość łatwo znaleźć, o tyle w przypadku monitora jest to znacznie trudniejsza sprawa. Większość producentów trzyma się bezpiecznej, uniwersalnej czerni.

iiyama na szczęście do nich nie należy. Firma postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom tej grupy klientów i wprowadziła do swojej oferty swój pierwszy gamingowy monitor w białej wersji kolorystycznej. Kolor to jednak nie wszystko, bo producent nie zapomniał o topowych parametrach, dzięki którym G-Master GB2470HSU-W5 będzie idealnym sprzętem do wymagających rozgrywek w gry typu Call of Duty i inne. Warto również dodać, że iiyama przy okazji odświeżyła design G-Master GB2470HSU-W5 klanu Red Eagle, dodając nową ergonomiczną podstawę i logo G-Master by iiyama na tylnym panelu. Ergonomiczna stopka daje możliwość dostosowania położenia ekranu – regulacja wysokości oferowana jest w zakresie aż 150 mm, można też regulować pochylenie, obrócić ekran o 90 stopni (ftryb portretowy) i skorzystać z funkcji pivot.

Jak już wspomnieliśmy, ten nowy monitor cechuje się nie tylko interesującym wyglądem, bo dużo większą rolę gra nadal jego specyfikacja. G-Master GB2470HSU-W5 oferuje 24-calową, superszybką matrycę Fast IPS, która zapewnia wierne odwzorowanie scen z pola bitwy, szerokie kąty widzenia, wyjątkową dokładność kolorów, niesamowity czas reakcji, wynoszący zaledwie 0,8 ms i wysoką częstotliwość odświeżania 165 Hz.

Urządzenie wspiera też treści HDR oraz FreeSync Premium, co gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rozrywaniem obrazu, przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Gracze mogą również skorzystać z predefiniowanych trybów gier (m.in. FPS i strategia), a ci bardziej zaawansowani mogą samodzielnie dobierać i zapisywać ulubione ustawienia obrazu. Na pokładzie znalazła się również funkcja Black Tuner – pozwala ona na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach.

Nowy G-Master GB2470HSU-W5 trafi na sklepowe półki jeszcze w tym miesiącu w cenie 799 zł (sugerowana cena detaliczna).