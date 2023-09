Panasonic Lumix G9 II – aparat i kamera w jednym

Lumix G9 II – ktoś jeszcze potrzebuje małych matryc?

Sercem zaprezentowanego wczoraj aparatu fotograficznego jest sensor LiveMOS o wymiarach 17,3 x 13 mm, czyli inaczej 4/3″. Efektywna liczba pikseli wynosi 25,21 Mpix, a zakres czułości sięga od ISO 100 do ISO 25600. Zakres dynamiczny sensora wg deklaracji producenta ma sięgać 13 EV. Aparat jest zdolny do zdjęć seryjnych 10 fps z migawką mechaniczną i aż 60 fps z migawką elektroniczną i działającym autofocusem, także w trybie pre-burst, w którym może być rejestrowany obraz do 1,5 s przed naciśnięciem spustu migawki.

Korpus aparatu jest w zasadzie identyczny pod względem rozmiarów z pełnoklatkowymi aparatami S5 i mierzy 134,3 × 102,3 × 90,1 mm. Masa aparatu z kartą pamięci i akumulatorem wynosi 658 g. Body zostało wyposażony w uszczelnienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych. Do podglądu zdjęć służy obracany dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1,84 mln punktów (~960 x 640 pikseli) i wizjer elektroniczny 3,68 mln punktów (~1280 x 960) z powiększeniem x0,8 i odświeżaniem 120 Hz.

Jednym z najciekawszych i najbardziej pożądanych dodatków do G9 II jest nowy system autofocus, po raz pierwszy w Lumixie z matrycą mikro4/3 pracujący w hybrydowo. Składa się nań 779 punktów detekcji fazy w układzie 41 x 19 i 315 obszarów detekcji kontrastu w układzie 21 x 15. Zgodnie z obowiązującymi trendami AF wykorzystuje algorytmy AI do wykrywania i śledzenia celów – rozpoznawani są ludzie (twarz i oczy), zwierzęta (algorytm także potrafi ustawić ostrość na oku), a także urządzenia mechaniczne, takie jak samochody czy motocykle. Obszar pracy AF obejmuje w zasadzie całą powierzchnię obrazu.

Aparaty z matrycami mikro4/3 są znane ze znakomicie działającej stabilizacji. Ta zastosowana w korpusie Lumixa G9 II ma skuteczność na poziomie 8 EV i może być dodatkowo wspomagana stabilizacją w obiektywie (skuteczność 7,5 EV) oraz realizowaną programowo aktywną stabilizacją w trybach wideo.

Parę słów o możliwościach wideo Lumixa G9 II:

4:2:0, 10-bitowe nagrywanie 5,8K (4:3) z pełną matrycą / 5,7K (17:9)

4:2:0, 10-bit C4K/4K 120 fps / 100 fps

Wideo Apple ProRes

Dla kogo jest nowy Lumix G9 II?

Nie ma wątpliwości, że najnowszy Lumix jest aparatem przemyślanym, celującym w wyższą półkę i to zarówno fotograficzną jak i filmową. Aparaty m4/3 są cenione przez miłośników podglądania przyrody – stosunkowo niewielkie rozmiary wysokiej klasy optyki i crop x2 pozwalają na duże zbliżenia przy zachowaniu rozsądnej wagi i poręczności zestawu. Nie da się jednak ukryć, że m4/3 jest spychany w coraz większą niszę przez aparaty pełnoklatkowe a nawet przez urządzenia APS-C. Sigma niedawno zrezygnowała z projektowania nowych szkieł przeznaczonych do tego systemu.

Lumix G9 II wygląda jednak bardzo zachęcająco. Wzorcowa stabilizacja, doskonała ergonomia (duży korpus rodem z pełnej klatki pozwala na bardzo wiele), szybkie zdjęcia seryjne i bardzo rozbudowane możliwości filmowe (zwłaszcza jak na sprzęt raczej do fotografii niż filmowania) niejednego pewnie zachęcą do zakupu nawet mimo dość wysokiej ceny, wynoszącej w USA 1899 dolarów (polska nie jest niestety w tej chwili znana).