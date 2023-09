Pisanie na wodzie to teraz błahostka. Naukowcy pokazali niezwykłą technikę i wiedzą, jak ją wykorzystać

Oczywiście nie musi to oznaczać, że dzięki osiągnięciom niemieckich fizyków głowonogi stworzą teraz zaawansowane społeczeństwo i przejmą władzę nad światem. Ludzie mogą natomiast odnieść pewne korzyści, o czym członkowie zespołu badawczego piszą na łamach Small.

Badania w tej sprawie prowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii Huazhong. Dzięki ich wysiłkom powstał obiekt o średnicy zaledwie 50 mikronów, który składa się ze specjalnego materiału. Dzięki niemu możliwa jest wymiana jonów w cieczy, co prowadzi do powstawania stref o stosunkowo niskim pH. Później ślady cząstek zawieszonych w wodzie są przyciągane do kwaśnego roztworu, a ich wyciągnięcie pozwala na tworzenie trwałych linii.

Pisanie na wodzie tak, by naniesione wzory utrzymywały się przez ponad 15 minut, przekłada się na szereg praktycznych zastosowań

Jak wyjaśnia jeden z autorów, Thomas Palberg, w kąpieli wodnej o rozmiarach nie większych niż moneta o nominale jednego euro możliwe było stworzenie prostego wzoru przypominającego domek. Był on na tyle mikroskopijny, że trzeba było go oglądać pod mikroskopem. Jednym z kluczy do sukcesu było sprawienie, że to woda porusza się wokół urządzenia, a nie ono w wodzie.

W ten sposób możliwe jest uzyskanie odpowiednio wysokiej stabilności, ponieważ linie utrwalone w wodzie pozostają widoczne przez ponad 15 minut. Co więcej, autorzy zamierzają zaimplementować także możliwość tworzenia wyraźnych kształtów za pomocą technik opartych na świetle. Poza praktycznym zastosowaniem tej metody członkowie zespołu badawczego próbowali również zrozumieć, co sprawia, że takie zjawisko w ogóle jest możliwe do zaobserwowania.

W przyszłości, dzięki zastosowaniu jeszcze bardziej zaawansowanych metod, badacze chcieliby wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia do tworzenia nawet najbardziej złożonych wzorów w różnego rodzaju płynach. Wśród potencjalnych zastosowań wymienia się tworzenie nowych rodzajów sztuki czy też śledzenie śladów chemicznych podczas ich przemieszczania się w cieczach. Ostatecznie mówi się o pisaniu, rysowaniu i nanoszeniu wzorów na płyny, także w skali mikro, co zresztą pokazały przeprowadzone eksperymenty.