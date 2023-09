Światłowód Play z routerem PLAY BOX NET – funkcjonalność i design. Tak powinna wyglądać technologia przyjazna dla człowieka i otoczenia 

Na wstępie warto zaznaczyć, że światłowód Play bazuje na urządzeniach dostępowych w dwóch wariantach, różniących się od siebie sposobem połączenia ze źródłem sygnału internetowego. Pierwszy wariant to FTTH (Fiber to the Home), czyli rozwiązanie zakładające doprowadzenie światłowodu bezpośrednio do samego routera. Drugi wariant to HFC (Hybrid Fibre-Coaxial), czyli połączenie hybrydowe wykorzystujące światłowód (np. doprowadzony do budynku) i tradycyjne okablowanie koncentryczne (już w nim istniejące, które podłącza się do routera). Niezależnie od uwarunkowań infrastrukturalnych można dobrać coś dla odpowiedniego dla siebie.

W ramach PLAY BOX NET fioletowy operator daje dostęp do internetu światłowodowego o prędkości sięgającej 5 Gb/s. Oczywiście poza doprowadzeniem sygnału do domu, router rozprowadza go po otoczeniu metodą przewodową (pięć portów LAN; do 10 Gb/s w wariancie FTTH i 2,5 Gb/s w wariancie HFC) oraz bezprzewodową (dwuzakresowe Wi-Fi o prędkości transferu sięgającej 4800 Mb/s). Dość często tego typu sprzęt nie prezentuje swoim designem niczego szczególnego i prędzej będziemy chcieli go schować niż eksponować. Dlatego tym bardziej trzeba docenić subtelną stylistykę zastosowanego w usłudze routera (to minimalistyczna czarna bryła w kształcie walca, z paskiem diod RGB w podstawie).

PLAY BOX NET – tajemnicze pudełko z wielką mocą

Wspomniany czarny matowy walec o lekko pofałdowanej wzdłuż powierzchni wydaje się dość smukły, z wierzchu pozbawiony jest zbędnych ozdobników i przypomina nieco wazon. Dopiero bliższy rzut oka wskazuje na skojarzenia z elektroniką (sugeruje to chociażby system wentylacji wraz z logotypem operatora na górnej krawędzi i wspomniane diody LED w podstawie. Skoro elektronika użytkowa jest obecnie w centrum każdego domu, powinna spełniać określone standardy w zakresie designu i estetyki. Na szczęście w przypadku PLAY BOX NET tak się właśnie dzieje. Rzućmy jednak okiem na to, co dzieje się z tyłu tego urządzenia.

W wariancie FTTH źródłem sygnału będzie oczywiście sam światłowód i dlatego widzimy tam gniazdo oznaczone jak GPON SFP / XGS-PON SFP+. Powyżej znajdują się cztery gniazda LAN (do 1 Gb/s), jeden port LAN o prędkości 10 Gb/s, złącze RJ-11 (VoIP), a także dwa porty USB (3.0 i 2.0) do podłączenia nośników danych. Szybką konfigurację połączenia Wi-Fi umożliwia przycisk WPS. Wariant HFC ma oczywiście gniazdo koncentryczne jako źródło sygnału, a pierwsze gniazdo z zestawu portów LAN pozwala na transfer danych z prędkości do 2,5 Gb/s (reszta maksymalnie do 1 Gb/s). Asortyment pozostałych złącz wygląda tak samo.

Posiadacze PLAY BOX NET mogą liczyć na szybkie i płynne bezprzewodowe połączenie domowej elektroniki z routerem zgodne z najnowszym standardem Wi-Fi 6 (802.11ax). Obecność dwóch portów USB pozwala podłączyć zewnętrzne nośniki danych i korzystać z nich w całej domowej sieci. Biorąc pod uwagę zastosowaną technologię i maksymalną przepustowość, nie powinno być problemu z dostępem do nawet najbardziej wymagających usług internetowych, w tym platform pozwalających na strumieniowanie treści 4K oraz gier z minimalnym opóźnieniem. Miłym dodatkiem jest możliwość wydzielenia osobnej sieci Wi-Fi dla gości i obecność trybu rodzicielskiego do kontroli treści konsumowanych przez nieletnich podopiecznych.

PLAY BOX NET – razem z telewizją wychodzi taniej

Światłowód nie musi kosztować fortuny, co udowadnia nowa oferta fioletowego operatora. Jeśli już jesteście klientami Play, ceny miesięcznego abonamentu zaczynają się już od 30 zł za wariant 300 Mb/s. Za dwukrotny wzrost prędkości (600 Mb/s) wystarczy dopłacić miesięcznie tylko 10 zł. W pakiecie poza internetem dostajemy również internetową Telewizję na Start (do 35 kanałów).

Nie lubicie wiązać się długimi umowami? Nie musicie, bo Play proponuje umowę tylko na 9 miesięcy, a nawet wariant bezterminowy, w którym można zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Za mało telewizji? Internet światłowodowy Play (300 Mb/s) warto połączyć z usługą Telewizja MAX (do 165 kanałów) i za całość przez pierwsze dwa miesiące nie zapłacicie ani złotówki (po okresie promocji abonament kosztuje 70 zł/mc.). Oczywiście w zestawie będzie też nowoczesny dekoder TV BOX zaprojektowany w stylistyce spójnej do routera PLAY BOX NET.