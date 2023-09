Takich cen jeszcze nie było. W Plusie internet taniej o połowę!

Internet 50% taniej w Plusie

14 września Plus wystartował z najnowszą promocją skierowaną do rodziców uczniów szkół podstawowych. To bardzo istotny szczegół, który będzie weryfikowany podczas podpisywania umowy – musicie być rodzicem lub opiekunem dziecka uczącego się w podstawówce. Jeśli spełniacie ten warunek, możecie bez problemu skorzystać z oferty, wybierając nową umowę na 12 miesięcy na Internet mobilny lub światłowód.

Oto pakiety, które przygotował Plus:

50 GB za 19,50 zł/mies. zamiast 39 zł,

100 GB za 24,50 zł/mies. zamiast 49 zł,

150 GB za 29,50 zł/mies. zamiast 59 zł,

200 GB za 34,50 zł/mies. zamiast 69 zł,

światłowód z prędkością do 1 Gb/s za 34,50 zł/mies. zamiast 69 zł: w przypadku mieszkań na infrastrukturze Netii,

światłowód z szybkością do 1 Gb/s za 47,50 zł/mies. zamiast 95 zł: na pozostałych zasięgach dostępnych w ofercie Plusa.

W każdej z tych ofert możecie też przez rok korzystać za darmo z platformy Disney+. Po upływie promocyjnego okresu, a więc od 13 miesiąca, opłaty wyniosą 28,99 zł miesięcznie. Niestety – promocja 50% na internet nie łączy się z innymi promocjami poza Disneyem oraz darmowym rocznym dostępem do usługi Ochrona Internetu i Tożsamości (tylko przy zawieraniu umowy na internet mobilny).

Warto przy okazji zawarcia umowy na internet rozejrzeć się za nowym domowym routerem. Przy opcji za min. 24,50 zł/miesięcznie (49 zł przed obniżką) można kupić np. Zowee Router 5G CPE 5 lub ZTE MC888 5G w atrakcyjnych ratach na 12/36/48 miesięcy. Na przykład, w wariancie na 48 miesięcy opłata na start to 50 zł, a rata miesięczna wyniesie 20 złotych. Całkowity koszt zakupu każdego z tych routerów wyniesie wtedy jedynie 1010 złotych.

Oczywiście niezależnie od tego, który pakiet wybierzecie, wciąż będziecie mogli cieszyć się z dostępu do najszybszego 5G w Polsce. Plus jest niekwestionowanym królem w tej kwestii, co potwierdzają rankingi Internetu 5G publikowane przez SpeedTest.pl. Od dwóch kwartałów operator dominuje także w rankingu Internetu mobilnego SpeedTest.pl – 5G, 4G i 3G. Warto też sprawdzić, czy wasza miejscowość znajduje się w zasięgu jeszcze szybszego internetu, czyli uruchomionego w czerwcu 5G Ultra. Ten internet mobilny szybki niczym światłowód obejmuje swoim zasięgiem już ponad 4,2 miliona mieszkańców Polski w 171 miejscowościach. Zielony operator zwiększa też dostępność Internetu stacjonarnego Plus Światłowód. Z tej oferty może korzystać już ponad 13 milionów osób w Polsce we wszystkich województwach.