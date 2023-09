Powrót do szkoły z Plusem? O wiele tańszy niż myślałem

W 2023 roku nie trzeba chyba już nikogo przekonywać, że nowoczesna edukacja opiera się na korzystaniu z zasobów internetu oraz narzędzi, jakie przygotowano z myślą o naszych smartfonach. Od dzienników elektronicznych z informacjami o zastępstwach i ocenach, przez aplikacje stające się częścią edukacji, kończąc na kanałach edukacyjnych na Youtube oraz innych platformach.

Szkoła z jednej strony jest miejscem nauki, ale z drugiej nie brakuje w niej momentów socjalizacji, która w obecnych czasach odbywa się podczas wspólnego grania czy wysyłania sobie memów, także w postaci filmów. Stąd ciągła potrzeba dostępu do internetu przez jego szkolnych użytkowników. Najlepiej z dobrym zasięgiem, by na każdym poziomie budynku móc z niego korzystać. Z pewnością zaletą będzie dobra prędkość, przydatna zarówno podczas grania na przerwie, jak i oglądania lub czytania streszczenia w ramach powtórki przed sprawdzianem. A taką zapewni łączność 5G, wystarczy być w zasięgu i posiadać urządzenie obsługujące tę technologię. Tak się składa, że Plus wiedzie prym zarówno w prędkości sieci najnowszej generacji, jak i ogólnej prędkości sieci.

Chociażby z tego tytułu warto rzucić okiem na ofertę zielonego operatora. Poza szybkim internetem może ona dać wiele korzyści nie tylko dzieciom szykującym się do szkoły, ale i domowemu budżetowi. A ten możemy poprawić, decydując się na ofertę łączącą dostęp do telewizji oraz światłowodu. I to wszystko znajdziemy na stronie Plusa.

2 w cenie 1 i Disney+ do tego? Ogromny zestaw

Łączenie ofert to coś, do czego operatorzy zachęcają nas od lat. W ten sposób oszczędzamy. Prosta matematyka, którą zrozumieją nawet najmłodsi, jest taka, że promocje lepiej mnożyć, niż dzielić.

Pierwszą ofertą, która od razu rzuciła mi się w oczy na stronie operatora, była ta z podwójnym abonamentem w cenie jednego. W końcu często mamy więcej niż jedną pociechę do obdarowania smartfonem i kartą SIM. A każde z nich może potrzebować szybkiego łącza do nauki zdalnej lub po prostu do codziennego poruszania się w internecie. Dlaczego zatem płacić za to więcej, skoro można mniej?

Oferta Plusa pozwala odebrać 2 abonamenty i 2 smartfony w cenie 1

Plus przygotowaną promocję nazwał Mistrzowską Ofertą, skierowaną do tych, którzy niskim kosztem chcą zakupić dwa abonamenty. W ramach oferty dostaniemy nie tylko dużo internetu, ale i najszybsze 5G w Polsce, według badań Speedtest i RFBenchmark.pl, zresztą już od dwóch lat.

Plus przygotował dwa warianty dla dwuletnich umów. Za 69 zł miesięcznie otrzymamy 240 GB dla dwóch numerów do wspólnego korzystania, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat przez rok (od 13. miesiąca koszt Disney+ wyniesie 28,99 zł).

W tej cenie dostęp do jednej z platform streamingowych to spora oszczędność. Disney+ ma tę zaletę, że oprócz bogatej bazy filmów i seriali z ulubionych serii Marvel czy Gwiezdnych Wojen, oferuje także szeroką bibliotekę materiałów edukacyjnych. W portfolio goszczą produkcje National Geographic, przeznaczone dla odbiorców w różnym wieku. Zarówno Wybryki Nauki, jak i Wielkie Migracje czy serial Mars znajdą swoich odbiorców.

Jest jeszcze jeden abonament komórkowy z dostępem do Disney+ w prezencie na rok i to za 59 zł. Wtedy jednak, by skorzystać z oferty, musimy kupić lub przedłużyć inny abonament:

Głosowy za minimum 39 złotych miesięcznie lub,

Na internet mobilny bądź światłowodowy za minimum 19 zł miesięcznie lub,

lub, Na usługę Polsat Box za minimum 20 zł miesięcznie.

I tu pojawia się kolejna ciekawa oferta Plusa, która pozwoli wam zdobyć abonament w niższej cenie. Tym razem na telewizję oraz internet światłowodowy.

Przez ostatnie lata Plus poważnie rozbudowywał infrastrukturę niezbędną do obsługi światłowodu, przez co obecnie dostęp do niego ma ponad 13 milionów osób. Przejście na ten typ łącza internetowego to przyszłość – plany budowy odpowiedniej infrastruktury wspiera rząd oraz Unia Europejska. Z pewnością sprawne łącze internetowe może przydać się w czasach, gdy edukacja wkracza do rozszerzonej rzeczywistości. To wszystko przekłada się na ostrą konkurencję, ale w obecnej formie oferta Plusa jest trudna do pobicia.

Plus we współpracy z Polsat Box zaproponował atrakcyjne oferty łączone: Światłowód z Telewizją i z dostępem do Disney+ za 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok. Później cena wzrośnie do rynkowego poziomu, ale przez ten czas możecie zyskać dostęp do trzech usług z rabatami. Wystarczy wybrać jeden z trzech wariantów:

Za telewizję Polsat Box z Disney+ i światłowód S Plusa z prędkością do 300 Mb/s klienci zapłacą 19 zł/mies. przez rok.

przez rok. Telewizja Polsat Box z Disney+ i światłowód M Plusa z prędkością do 600 Mb/s kosztują 29 zł/mies. przez rok.

przez rok. Opłata za telewizję Polsat Box z Disney+ i ultraszybki światłowód L Plusa z prędkością do 1 Gb/s wynosi 39 zł/mies. przez rok.

W każdym z wariantów otrzymujemy 55 kanałów telewizji satelitarnej bądź internetowej (IPTV). Jeśli mamy większe potrzeby względem telewizji, możemy rozszerzyć ofertę o dodatkowe kanały. Część z nich także w jakości 4K. Skorzystanie z jednej z tych ofert pozwoli wam na wybranie tańszego abonamentu na dwie karty SIM za 59 zł miesięcznie.

Dwa telefony w cenie jednego i to godne waszej uwagi?

Wróćmy jeszcze do abonamentów komórkowych, bo częścią Mistrzowskiej Oferty jest też okazja, gdzie dwa smartfony dostajemy w cenie jednego.

W ofercie Plusa mamy do wyboru dwa smartfony Xiaomi w przystępnych cenach, do których otrzymamy w prezencie drugi smartfon Xiaomi. Pierwszy z nich to Redmi Note 12 5G w wersji 4/128 GB, a drugi to Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB. Operator dołącza do nich Xiaomi Redmi A2 2/32 GB. Zanim przyjrzymy się podstawowemu Redmi, spójrzmy na te, które obsługują sieć 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 5G to średniopółkowy model, którego najmocniejszą zaletą jest obsługa sieci 5G. Producent postawił na sprawdzony zestaw cech, dzięki któremu zyskał uznanie w oczach klientów. Akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala niejednokrotnie na dwa dni pracy, a przy intensywnym użytkowaniu internetu (jak ma to w zwyczaju młodzież) poradzi sobie przez cały dzień. Ładowarka o mocy 33W pozwala odzyskać energię w nieco ponad godzinę.

Kolejną sporą zaletą tego modelu na tle konkurencji jest ekran. Wykonany w technologii AMOLED panel o rozmiarze 6,67 cala nie tylko świetnie prezentuje kolory i nadaje obrazom żywy blask, ale też i ma sporą jasność maksymalną, co z pewnością przyda się podczas aktywności na zewnątrz. Do tego odświeżanie panelu z częstotliwością do 120 Hz (co nie jest regułą) przyczyni się do przyjemniejszej dla oka płynności rozgrywki. Z pewnością rozgrywkę upłynni też dostęp do sieci 5G, który gwarantuje Snadpragon® 4 Gen 1.

Dwa smartfony w cenie jednego w Plusie

Układ obliczeniowy od firmy Qualcomm radzi sobie z każdą popularną aplikacją i bez problemu podoła uruchomieniu większości gier z dobrą płynnością. Dobrze przetwarza też fotografie, dzięki czemu w efekcie zdjęcia z aparatu głównego 48 Mpix prezentują szczegółowy obraz zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Do tego zarejestrujemy zdjęcia ultraszerokokątnym aparatem 8 Mpix oraz 13-megapikselowym rozwiązaniem z przodu. Obydwa zachowują dobry poziom w swojej cenie.

To dobry telefon, ale z pewnością młodsi odbiorcy mogą pragnąć czegoś z jeszcze lepszą wydajnością. Dla nich Plus przygotował w Mistrzowskiej ofercie Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Układ obliczeniowy MediaTek Dimensity 1080 jest pozycjonowany przez producenta jako dobry wybór do grania w gry mobilne. Do tego w środku znajdziemy 6 GB RAM-u, co wystarczy do utrzymania wielu aktywnych procesów jednocześnie.

Tak intensywne korzystanie z pewnością mocniej zużyje akumulator, ale i tutaj Xiaomi zadbało o to, by użytkownicy Redmi Note 12 Pro 5G poczuli się “Pro”. Do zestawu z telefonem dołączono ładowarkę o mocy 67W, która skraca proces ładowania do około 45 minut. W środku umieszczono ekran AMOLED. Ten docenią już nie tylko gracze, ale i filmomaniacy. Do tego okalają go wąskie ramki.

Redmi Note 12 Pro 5G może też okazać się dobrym telefonem dla początkującego fotografa. Jego główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix wsparto optyczną stabilizacją. Dzięki temu zdjęcia nocne są bardziej szczegółowe i mniej rozmyte, a nagrania wideo mają więcej detali. Lepszy układ obliczeniowy zapewnia też wyraźniejsze zdjęcia z obiektywu ultraszerokokątnego. Z kolei aparat przedni zapewnia solidną jakość z większą niż w modelach Redmi bez oznaczenia “Pro” rozdzielczością – 16 Mpix.

Obydwa smartfony Xiaomi wyposażono w ciekawe funkcjonalności, jak wbudowany moduł podczerwieni. Jeśli będzie wam zależało na slocie na kartę pamięci, wybierzcie Redmi Note 12 5G, natomiast w modelu Pro postawiono na szkło na ekranie nowszej generacji (Gorilla Glass 5 vs 3 w Redmi Note 12 5G). Z kolei o Redmi A2 dołączanym do obydwu smartfonów myślcie w kontekście mniej angażujących zastosowań. Korzysta on z systemu Android Go z mniej zaawansowanymi, ale i bardziej niezawodnymi aplikacjami. Ma też spory akumulator o pojemności 5000 mAh i spory ekran o przekątnej 6,52 cala.

Redmi Note 12 Pro 5G z dużym ekranem AMOLED

Korzyści z takiej oferty zdecydowanie jest sporo. Prostszy smartfon dobrze sprawdzi się w rękach młodszego dziecka, zaś starsze z pewnością wykorzysta potencjał i wydajność bardziej zaawansowanego urządzenia. Poza tym drugi telefon może przydać się w sytuacjach awaryjnych, na przykład zepsucia lub rozbicia głównego smartfonu nastolatka.

Co jeszcze lepsze, ofertę na dwa smartfony w cenie jednego można połączyć z dwoma abonamentami w cenie jednego, przez co dwoje dzieci może od razu otrzymać nowe urządzenia gotowe do podbijania szkoły. Zobowiązania płatności za telefon możemy podjąć się na 12, 24 lub 36 miesięcy. Warto się na tym zastanowić, bo najnowsze modele z serii Xiaomi Redmi Note cechują się dobrymi parametrami, które powinny zapewnić im długi cykl życia.