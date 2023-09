Przedsprzedaż iPhone’ów 15 w Plusie już ruszyła. Jest szansa na niższe ceny

Ruszyła przedsprzedaż iPhone z serii 15 w Plusie

Zaledwie przed dwoma dniami Apple pokazał nam swoje najnowsze smartfony. Cztery modele – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max – dostępne są już w przedsprzedaży w sieci Plus, dzięki czemu przyszli właściciele tych urządzeń mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert przygotowanych przez operatora.

Przede wszystkim warto zainteresować się programem Plus Wymiana, dostępnym tylko u zielonego operatora. Jest to unikalny program ratalny, w ramach którego można kupić iPhone’a w wyjątkowo niskich ratach, a po 2 latach spłacania można wymienić go na nowszy model. Co istotne, decydując się na tę ofertę, wybieramy abonament i umowę ratalną na 36 miesięcy, jednak po 24 miesiącach możemy dokonać wyboru – spłacamy pozostałe 12 rat i zostawiamy sobie iPhone’a lub wymieniamy go na nowy, z nową umową i co najważniejsze, bez konieczności dopłacania pozostałych rat ze starej umowy. Oczywiście zwracany iPhone musi byś sprawny i w dobrym stanie, ale normalne oznaki użytkowania nie są żadną przeszkodą.

Przy wyborze iPhone’a 15 128 GB w programie Plus Wymiana za obowiązkowe 24 raty i opłatę początkową płacimy jedynie 3799 złotych. W przypadku iPhone’a 15 Pro 128 GB jest to koszt 4799 złotych, natomiast dla iPhone’a 15 Pro 256 GB – 5732,36 złotych. To naprawdę opłacalna opcja. Oczywiście jest też możliwość zakupu tych modeli w zwykłym systemie ratalnym, które można podzielić na 12, 24 lub 36 rat.

Jeśli chcielibyście przy okazji zakupu nowego iPhone’a pozbyć się starego smartfona, Plus ma dla was ma przygotowaną odpowiednią ofertę – program Plus Odkup. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku operator zabiera od nas stary sprzęt i wycenia go, oferując potem zniżkę. By skorzystać z usługi, należy przynieść do salonu Plusa swój telefon (Apple, Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony czy Xiaomia), gdzie zostanie on fachowo oceniony i wyceniony. Ocena jego stanu technicznego obywa się automatycznie poprzez dedykowaną aplikację. Wystarczy zaledwie kilka minut, by otrzymać wycenę urządzenia. Jeśli nam to odpowiada, ustalona kwota zostaje przelana na nasze konto abonencie w Plusie i można wykorzystać ją na dowolne usługi z oferty lub na opłacenie rat za nowe urządzenie – w tym za najnowszego iPhone’a 15. Dzięki temu jeszcze bardziej można zejść z ceny. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminach promocji oraz na stronie www.plus.pl/plusodkup.

Pamiętajcie też, że jeśli jesteście chętni na któregoś z iPhone’ów 15, możecie też skorzystać z Mistrzowskiej oferty i zyskać dwa abonamenty w cenie jednegojuż od 59 zł miesięcznie, z pakietem 100 GB na dwa numery do wspólnego korzystania.