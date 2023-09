Home Tech Natychmiast zaktualizujcie przeglądarki internetowe, jeśli chcecie uniknąć poważnych kłopotów

Jeśli to czytacie i jeszcze nie zrobiliście ostatniej aktualizacji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave oraz Microsoft Edge do najnowszych wersji, zróbcie to najlepiej od razu (ja spokojnie poczekam). Sprawa jest poważna i dotyczy nie tylko przeglądarek, ale wszystkich aplikacji używających kodeka o nazwie WebP. Jak duże jest zagrożenie wykrytą właśnie luką? Atakujący może ją wykorzystać do przejęcia zdalnej kontroli nad systemem, wykraść dane lub wprowadzić do niego złośliwe oprogramowanie. Sami przyznacie, że sprawa jest wystarczająco poważna, a poniżej nieco więcej szczegółów w tym konkretnym temacie.