Tego jeszcze nie było. Reddit zamieni złoto za posty na prawdziwe pieniądze

Użytkownicy Reddita będą mogli zarabiać na swoich postach

YouTube, Instagram czy TikTok pozwalają twórcom zarabiać na ich postach oraz publikowanych filmikach. Nie każdy jednak chce dzielić się swoimi pasjami czy myślami w tych właśnie serwisach – niektórzy w tym celu wybierają Reddita. Do tej pory witryna dawała co prawda możliwość nagradzania ulubionych twórców, jednak ograniczało się to do wirtualnej, kompletnie pozbawionej wartości waluty. System Reddit Gold był więc tylko wyrazem uznania, niczym więcej. Reddit doszedł najwyraźniej do wniosku, że to zdecydowanie za mało i użytkownicy powinni mieć możliwość zarabiania realnych pieniędzy.

Dlatego dotychczasowe bezwartościowe złoto będzie można zamienić na pieniądze w ramach nowego, ogłoszonego właśnie programu. Zacznijmy najpierw od zmian w Reddit Gold, a więc najważniejszej części nowego rozwiązania. Teraz klikając przycisk głosowania „za” na telefonie czy komputerze, będzie można kupić złoto. Dostępne będzie sześć różnych opcji – od 1,99 dol za 1 sztukę złota, do 49 dolarów za 25 sztuk. Poprzedni system umożliwiał oprócz przyznawania złota, także ofiarowywanie innym wielu różnych nagród, w tym takich dostosowanych do poszczególnych subredditów. Jednak monety w ramach Reddit Coins oficjalnie zniknęły 12 września, więc nie można ich używać do nagradzania złota w ramach nowego systemu.

Sam program składa się natomiast z dwóch poziomów:

Współtwórca:

Zarabia od 100 do 4999 karmy w okresie 12 miesięcy.

Standardowa stawka wypłaty wynosi 0,9 dolara za 1 sztukę złota.

Najlepszy współtwórca:

Zarabia ponad 5000 karmy w okresie 12 miesięcy.

Zwiększona stawka wypłaty 1 dolara za 1 sztukę złota.

Aby wypłacić pieniądze, użytkownicy serwisu muszą zarobić co najmniej 10 sztuk złota w ciągu 30 dni — jeśli nie osiągną progu, saldo zostanie przeniesione na kolejny miesiąc. Warto wiedzieć, że drobnym drukiem jest wspomniane, że zliczanie karmy w ramach tego programu rozpoczyna się od dnia, w którym po raz pierwszy otrzymaliśmy złoto, a nie od dnia, w którym po raz pierwszy dostaliśmy karmę – o tym należy pamiętać.

Złoto można przyznawać za posty i komentarze, chyba że zawierają treści o charakterze seksualnym, treści przedstawiające przemoc lub przedstawiają pewne tematy dla dorosłych (np. alkohol, hazard). Ponadto złoto nie może zostać przyznane za treści opublikowane w społecznościach, które nie są bezpieczne w pracy (NSFW), poddane kwarantannie lub wspierające osoby po urazach. Podobnie treść na stronie profilowej redditora nie kwalifikuje się do otrzymania złota — można ją kupić tylko w społecznościach, w kanałach i na stronie postów. – tłumaczy rzecznik serwisu, Tim Rathschmidt

Wielu użytkowników serwisu obawia się, że ten nowy pomysł odmieni Reddita. Do tej pory publikowano tam posty z czystej chęci dzielenia się z innymi swoją wiedzą, zainteresowaniami czy humorem, a to sprawiało, że większość osób bardziej im ufała. Teraz ludzie będą to robić z myślą o pieniądzach, co może skutkować zwiększeniem liczby oszustw, clickbaitów i treści nastawionych tylko na zysk, a więc kreowanych w taki sposób, by przyciągać największe zainteresowanie.

Kto może zarabiać na postach na Reddicie?

Idea jest taka, by na swoich wpisach mógł zarabiać prawie każdy, kogo posty są popularne. Na razie jednak dotyczy to tylko użytkowników z USA. Ci muszą mieć ukończone 18 lat oraz poddać się weryfikacji za pośrednictwem usług Persona lub Stripe. To oczywiście nie wszystko, bo do programu trzeba się zakwalifikować, a do tego potrzeba zdobyć co najmniej 100 karmy i 10 sztuk złota w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli kwalifikujecie się do programu, odpowiednią sekcję znajdziecie po kliknięciu w swój awatar w prawym górnym rogu (w aplikacji mobilnej). Tam musicie wejść w „Contributor Program”, poddać się weryfikacji i tyle. Po tych kilku krokach możecie już zarabiać.