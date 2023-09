Karty pamięci dla profesjonalistów – Samsung prezentuje serię PRO Ultimate

Karty PRO Ultimate – szybkie i bezpieczne

Seria nośników PRO Ultimate składa się z kart formatu microSDXC o pojemnościach od 128 GB do 512 GB oraz pełnowymiarowych kart SDXC o pojemnościach od 64 GB do 512 GB, przy czym w handlu będzie można znaleźć nie tylko same karty, ale także zestawy z szybkim czytnikiem.

Przeznaczeniem serii PRO Ultimate jest praca w zastosowaniach wymagających dużej wydajności – dzięki zastosowaniu interfejsu UHS-I karty są w stanie osiągnąć prędkość odczytu do 200 MB/s i zapisu do 130 MB/s bez względu na pojemność. Wydajność taka pozwala na bezproblemową rejestrację materiałów wideo o rozdzielczościach FHD i 4K. Klasa wydajności nowych nośników została określona jako U3, V30, Class 10, a karty formatu microSD także jako A2, co oznacza zgodność ze standardem Application Performance Class 2.

W kartach z serii PRO Ultimate zastosowany został nowy moduł wykrywania i korekcji błędów ECC, który dzięki technologii Low Density Parity Check pozwolił na zwiększenie żywotności karty przez zwiększenie dopuszczalnej liczby cykli zapisów i kasowania danych. Nowy sterownik wykonany w wymiarze technologicznym 28 nm (zamiast 55 nm) zmniejszył zapotrzebowanie na energię.

Konstrukcja kart została sprawdzona w rygorystycznych testach – są odporne na zanurzenie w wodzie na głębokość 2 metrów przez 72 godziny, promieniowanie rentgenowskie, pola magnetyczne, wytrzymują upadek z 5 m, 10 tysięcy cykli instalacji (umieszczenie karty w slocie i wyjęcie) i pracę w zakresie temperatur od -25°C do 85°C, a w przypadku modeli pełnowymiarowych (SD) także na przeciążenia do 1500 G.

Zobacz także: Test Sony a6700 – autofocus z najwyższej półki w rozsądnej cenie (chip.pl)

Aparat fotograficzny bez wydajnej pamięci nie ma racji bytu

Dobór odpowiedniej karty pamięci do sprzętu nie jest dziś tak oczywisty, jak się kiedyś wydawało. Aparaty fotograficzne potrafią robić coraz szybsze zdjęcia seryjne i mają coraz większe możliwości wideo – wzrasta rozdzielczość, klatkaż i bitrate plików. Szybka karta pamięci jest niezbędna, by aparat po serii zdjęć jak najszybciej opróżnił bufor i był znów gotowy do pracy. Bez odpowiedniej wydajności część trybów nagrywania wideo może być w ogóle niedostępna. Karty Samsung PRO Ultimate łączą dobrą wydajność i atrakcyjną cenę, mogą być zatem atrakcyjnym wyborem dla bardziej wymagających użytkowników.